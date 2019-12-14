صور.. إليسا تعلن شفاءها من سرطان الثدي بـ"جامبسوت" من توقيع "ديور"

أزياء شتوية قاتمة اللون، أطلت بها الفنانة اللبنانية إليسا، خلال إعلان شفائها نهائيا من مرض سرطان الثدي، خلال حفلها المنعقد بجامعة مصر، مساء أمس.

وأطلت إليسا بـ"جامبسوت" أسود، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه مزين بمربعات صغيرة الحجم، من توقيع دار الأزياء العالمية "ديور"، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

وقدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددًا من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى، منها "إلى كل اللى بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرنى يا ليل"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة".

وكانت إليسا أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي، 7 أغسطس العام الماضي، ووثقته عبر فيديو كليب يحمل اسم "إلى كل اللي بيحبوني"، وصورت مشاهد الكليب لمحة سريعة عن حياة امرأة أُصيبت سرطان الثدي، وقاومته ووقفت أمام الجمهور بثقة وحب، ولم تقصر بحبها للفن رغم مأساة السرطان اللعين، خلال العام الماضي.

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ومنذ إعلان محاربتها للمرض، تحث الفنانة اللبنانية السيدات باستمرار، على مواجهة المرض، والحرص على الكشف المبكر عن السرطان، خلال العديد من التغريدات واللقاءات الصحفية، أبرزها تدوينتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "الكشف المبكر عن سرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك.. لا تهمليه، واجهيه.. افعلي ذلك مش كرمالك كرمال كل اللي بيحبوكي".