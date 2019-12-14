محافظ المنطقة الروتارية 2415: نستهدف تطوير القرى الفقيرة وتزويدها بالخدمات

قال المهندس شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2415، إن المؤسسة الروتارية هدفها التنمية بالتعاون مع المصالح الحكومية، وتطوير القرى الفقرة وتزويدها بالخدمات، موضحا أن المنطقة الروتارية وأعضائها من الأندية المختلفة لديهم أجندة واضحة لدعم المناطق والأشخاص الأشد احتياجا، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في إطلاق البرامج الإنسانية التي تسهم في مساعدة الفقراء على الحياة الكريمة، فضلًا عن كونها تمثل المبادئ والأهداف الرئيسية التي تسعى المنطقة الروتارية لتحقيقها وتقديمها في المجتمع المصري منذ 90 عامًا.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤسسة الروتاري المصرية، بحضور نائب رئيس الروتاري الدولي من نيچيريا السيد ينكا بابالولا، ميان رسلان رئيس الاتحاد النوعي لاندية الروتاري بمصر و رئيس لجنة المؤسسة الروتارية.

جدير بالذكر أن الروتاري الدولي هو منظمة خدميةً تضم نحو مليون ومائتي ألف متطوع من رجال الأعمال والسيدات والقادة المحترفين في جميع أنحاء العالم، لتقديم الخدمات الإنسانية والمساعدة في بناء النوايا الحسنة والسلام في المجتمعات.

تأسس الروتاري في مصر عام 1929 من خلال نادي روتاري القاهرة، وأصبحت نوادي الروتاري في مصر الأن 112 ناديا مع حوالي 2600 عضو يمثلون الاتحاد النوعي لأندية الروتاري في مصر الذي أنشئ بموجب القانون 14 لعام 2008، تحت إشراف وزارة التضامن و الشؤون الاجتماعية في غضون 90 عاما، قدم روتاري مصر الخدمات في مجموعة واسعة من مجالات التطوير لخدمة المواطن المصري والأكثر احتياجًا.