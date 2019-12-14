في مشهد لفت انتباه الجميع، تعمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأخير نفسه فور وصوله إلى مقر انعقاد فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، ليقدم قرينته السيدة انتصار السيسي، أمامه عدة خطوات، حتى تدخل قبله إلى مقر انعقاد المجتمع، ليرحب العديد من الرواد بهذه اللافتة، مشيدين بمراعاة الرئيس لقواعد الإتيكيت والبروتوكول خلال تعاملاته مع المرأة بشكل عام، وقرينته بوجه خاص.
ومن جانبه، علقت إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت، إن الرئيس في هذه اللافتة يقتدي بالرسول، عليه الصلاة والسلام، في تعاملاته مع زوجاته، قائلة: "زمان الرسول كان بيشبك إيده عشان يساعد زوجاته تطلع تركب الجمال، وده اللي الرئيس بيعمله حاليًا مع قرينته، بيراعي الدين والرحمة والأخلاق الحميدة بالمرأة".
وتابعت خلال حديثها لـ "هُن": "الرئيس دايمًا بيلفت النظر بتصرفاته مع المرأة بشكل عام، وبيطبق أسس الإتيكيت، اللي نتمنى الشباب تتعلم منها".
منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة
ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.
كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.
ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.
فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة إتيكيت عن موقف السيسي مع قرينته في افتتاح منتدى الشباب: "يقتدي بالرسول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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