هيفاء وهبي بـ"سيجارة وشعر أشقر" في أحدث جلسة تصوير: "لا شيء يدوم"

بأزياء شتوية فضفاضة، أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير لها، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت "هيفاء" سترة قاتمة اللون، مزينة بعبارات ملونة باللغة الإنجليزية، و"توب" أبيض، وبنطلون "جينز" فضفاض، بالإضافة إلى قبعة سوداء، مطلة بشعر أشقر اللون، وممسكة بـ"سجارة".

وعلقت وهبي على جلسة التصوير بـ3 جُمل باللغتين العربية والإنجليزية: "اللي خانك عامل زي دخانك"، و"صديقي السابق أراد فقط أن يقول لي بطريقته الخاصة أن لا شيء يدوم"، و"سمعت أنك لاعب.. سعدت بلقائك، أنا المدرب".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 17 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال يا ست البنات كلهم"، و"بنحبك يا هيفاء"، و"تبدين مذهلة ورائعة".

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ما سبب ظهور هيفاء وهبي بشعر أشقر؟

ويرجع سبب ظهور هيفاء وهبى بشعر أشقر، إلى تجسيدها شخصية "ليلى" في فيلم "أشباح أوروبا"، المقرر عرضه قريبا، بعد فترة غياب عن السينما.

يشارك هيفاء وهبي بطولة الفيلم كل من: أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة وأحمد داوود، والفيلم للمخرج محمد حماقي.