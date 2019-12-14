مؤسسة "حورس باند" تكشف تفاصيل مشاركة الفرقة في منتدى شباب العالم

قالت دعاء صابر، مؤسسة حورس باند، إن رحلتها مع العزف على آلة الفلوت بدأت عندما كانت في العاشرة من عمرها، حيث حصلت فيها على شهادتي الماجستير والدكتوراه، معقبةً: "حب من سنين كتير".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية رضوى حسن، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "لا شيء صعب على الإطلاق، والأمر يعتمد على تنظيم النفس، كان الأمر صعبًا عندما كنت صغيرة، لكنها آلة رائعة وجميلة وصوتها يمس القلب".

وتابعت، أنها تشارك للمرة الأولى في منتدى شباب العالم، موضحةً أنه أمر يدعو إلى الفخر: "هذه الفرقة تعتبر وليدة المنتدى، لأنني تلقيت مطالبات بتنظيم حفل بآلة فلوت، وعرضت فكرة تنظيم الحفل بالفلوت والعود والإيقاع فرحبوا بالأمر بشدة، وهو ما جعل الفرقة تشارك في المنتدى وستقدم سلسلة حفلات متعددة بعد نهايته".

وأشارت إلى أن عمل الفرقة قائمة على الخلط بين الفلوت –كآلة غربية- والعود –كآلة شرقية-: "معتبرةً أنه أمر رائع وسيكون أساس عمل الباند في المنتدى".

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وينطلق منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.