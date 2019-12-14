يشارك في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.. كيف انتصر الطفل زين على السرطان؟

صاحب ابتسامة صافية ووجه بشوش وملامح يملؤها البراءة وعيون عنوانها التفاؤل والأمل تخفي خلفها أوجاع ورحلة طويلة من العذاب والآلام في مواجهة السرطان الذي سيطر على جسده منذ أن كان في السادسة من عمره، هكذا كانت قصة المحارب الصغير زين يوسف، صاحب الـ12 عامًا، الذي أعلن السرطان انتصاره عليه 4 مرات، ليعلن الطفل انتصاره عليه في النهاية، ومشاركته في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقدم "هُن" رحلة مرض وشفاء الطفل زين يوسف، محارب السرطان من بدايته حتى وصوله لمنتدى شباب العالم في نسختة الثالثة.

بداية إصابة الطفل زين بالسرطان 2013

أُصيب زين بالسرطان للمرة الأولى وهو في السادسة من عمره، وتحديدًا في فبراير عام 2013، حيث تم تشخيصه بأنه مصاب بسرطان الخلايا الجذعية في المرحلة الرابعة، والذي يعد نادرا ويصيب منطقة الصدر والبطن والعظام ونخاع العظم، ولكنه يختفي في الخلايا العصبية، بعد سلسلة من الزيارات إلى الأطباء الذين أعلنوا اكتشاف المرض.

ظهور زين في رمضان 2016

ظهر الطفل "زين" في سلسلة إعلانات في شهر رمضان لعام 2016، بعنوان "التحدي هو زين"، بصحبة والدته وأسرته، أظهرت قصة كفاح الطفل الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة قبل نشر الإعلان، وتعافيه من مرض السرطان مرتين سابقتين.

عودة مرض السرطان للطفل زين في 2017

كتبت رضوى يوسف، أن المرض عاود مهاجمته ثانية، في أغسطس 2017: "زين، بيستحمل وجع وألم وبيصبر ويصمد، إن كان من إبر لأدوية لأجهزة مطلوب منه يثبت فيها بالساعات وأكتر كمان، زين متعافي بقاله سنتين ولكن نوع السرطان اللي عنده سرطان الخلايا الجذعية أو (neuroblastoma) من أخبث وأشرس الأنواع اللي ممكن يرجع في أي وقت وبدون مقدمات، وعشان كده إحنا لازم نعمل اختبارات وتحاليل كل 3 شهور بالضبط".

وتابعت "رضوى": "الدكتورة كلمتني وقالتلي بالحرف أنا شايفة حاجة في الكلى، ماعرفش هي إيه ومش متأكدة بس محتاجين اختبارات أكتر، كلمة حاجة في حد ذاتها مرعبة لأنها ممكن تبقى 100 ألف حاجة، ممكن تبقى سرطان تاني، أو أعراض جانبية من الأدوية اللي أخدها أو نوع سرطان جديد، الاحتمالات كتير وكلها مخيفة، الرؤية لسة مش واضحة وبنعتبر ده اختبار جديد من ربنا سبحانه وتعالى".

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استئصال ورم سرطاني لزين في أكتوبر 2017

وأعلنت "رضوى" بعدها أن "زين" سيدخل إلى العمليات مرة أخرى لاستئصال ورم سرطاني جديد، 12 أكتوبر 2017، مضيفة: "ابني تعافى مرتين من سرطان الدرجة الرابعة منذ 3 سنوات، وتم اكتشاف ورسم سرطاني آخر في الكلية اليمين خلال التحاليل الأخيرة، لكنه نوع جديد اسمه renal cell carcinoma وده من آثار الكيماوي والإشعاع اللي أخده قبل كدة لعلاج سرطان الخلايا الجذعية اللي أصيب به، لسه منعرفش لو العملية كافية ولا حيحتاج علاج بعدها للقضاء على السرطان.. احتمالية استئصال الكلية كبير ولكن أملنا في الله يقدر الدكاترة على إمكانية استئصال جزء ومش كل".

وبشرت "رضوى" متابعي زين، بنجاح عملية استئصال جزء من كلية زين، لتنجنب انتشار ذلك الورم السرطاني، لافتة إلى أنها تناوبت مع زوجها في المبيت مع طفليهما، فيما يرعى الآخر أخوات زين من الفتيات.

بدء علاج زين بالكبسولات

وأعلنت والدة زين، أن ابنها بدأ مرحلة علاج جديد بالمنزل عن طريق تناول الكبسولات، لعدم جدوى استخدام العلاج الكيميائي أو الجراحي في تلك المرحلة المتقدمة من سرطان الخلية الكلوية.

وأوضحت الأم تأثر "زين" بالآثار الجانبية للعلاج الجديد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "بالرغم من كونه حبوب في البيت ولكن أعراضه الجانبية بدأت تظهر من وجع في الجسم، لتعب وإرهاق مستمر، هو بيقاوم وبيحاول على قد ما يقدر يمارس حياة طبيعية".

وبعد أيام، حضر "البطل المحارب" حفل تخرجه من المدرسة الابتدائية بصحبة أسرته، في ظل تأكيد والدته على محاولتهم المستمرة في التغلب على مرضه بالانشغال في أنشطة متعددة، وتحفيزه على الاستذكار والحفاظ على تفوقه الدراسي.

عودة المرض لزين في 2018

وعاد المرض يواجه "زين" من جديد، خلال الأشهر الأخيرة من 2018، وسط تشديد والدته على خطورة المرحلة العلاجية التي يمر بها وصعوبة الآلام التي يشعر بها.

وكتبت "رضوى": "يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018، وجع زين وألمه وصل لمرحلة غير محتملة!! زين شبه اتشل.. مكنش قادر يمشي أو يقوم أو يقعد أو يحرك إيده.. لا عارف يغير هدومه ولا يهرش حتى.. الوجع بدأ من أكتر من شهر وكل محاولاتنا لوقف الوجع باءت بالفشل".

وأكدت "رضوى"، أن نوع السرطان الذي أصيب به "زين" نادر ويصيب الكبار فقط والجسم يرفض استقبال العلاج الكيماوي أو الإشعاع، وأجمع الأطباء المعالجون على ضرورة إيقاف العلاج بشكل نهائي.

الطفل زين يشارك في منتدى شباب العالم

وكانت الكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل زين، أعلنت عن مشاركته في منتدى شباب العالم، المقرر انعقاده بدءًا من اليوم، بشرم الشيخ.

وبدأت "موسى" حديثها، عبر الصفحة الرسمية لنجلها على "فيس بوك": "من أصعب الاختبارات، إن الواحد يلاقى أي أمل في الأوقات الصعبة والابتلاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيسمح بالكرم والنعم عشان يخفف ويعوض".

وأضافت: "قلوبنا فرحانة وفخورة بزين، لكونه واحدا من مجموعة مختارة من المتحدثين فى المؤتمر.. زين حيتكلم عن رحلته أربع مرات مع السرطان.. ⁣⁣ادعوا معانا إننا نشوفه متعافى ويكبر، ويكون راجل قد المسؤولية والرسالة اللى ربنا اختاره ليها فى دنيتنا".