كُشف أمرها بسبب 35 جنيها.. ملكة جمال بريطانية أمام القضاء بتهمة تمويل "داعش"

في مفاجئة مدوية هزت الأوساط البريطانية، فوجئ الجميع باعتقال ملكة جمال بريطانيا للمراهقات والصديقة السابقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق شي أوجو، أماني نور، بتهمة "تمويل الإرهاب"، بعد زواجها من داعشي خلال حفل أقيم على الإنترنت.

"نور" البالغة من العمر 21 عاما اعتقلت بتهمة تمويل جماعات إرهابية محظورة، وأصبحت مدانة بعد تقديمها مبلغا ماليا قدره 35 جنيها إسترلينيا لجماعة إرهابية.

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بداية تعارف ملكة جمال بريطانيا بالداعشي، حسب موقع "العربية"، بدأت عندما أرسل الإرهابي "حكيم"، وهو الداعشي زوج نور، رسائل في عيد ميلادها العشرين عبر الإنترنت، جعلها تخطط للانضمام إليه في سوريا، حيث وجدت الشرطة بعد مداهمة منزل الفتاة تذكرة طيران إلى تركيا، حيث كانت ستتوجه من هناك إلى سوريا لملاقاة زوجها لأول مرة على أرض الواقع.

ووجدت الشرطة أيضا رسائل بينها وبين رجل يدعى كريم سينت، وامرأة أخرى تدعى فيكتوريا ويبست، تمت إدانتهما بثلاث تهم تتعلق بالإرهاب، إلا أن ملكة الجمال نفت أمام القضاء تقديم تبرعات غير مشروعة بقيمة 35 جنيها إسترلينيا للمساعدة في تمويل الإرهاب باستخدام اسم مستعار، وادعت أنها تعتقد بأن الأموال ستذهب لشراء الغذاء للنساء والأطفال في سوريا.

من جهته، نظر القاضي وهيئة المحلفين لشخصية نور السابقة قبل هذا التحول وعمرها الصغير، وتم وضع كل ذلك في عين الاعتبار، حيث تم الإفراج عنها مقابل كفالة مالية وعدة شروط، منها حظر التنقل ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر وتسليم جواز سفرها للمحكمة، وتم تحديد جلسة بتاريخ 20 من ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.