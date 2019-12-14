تعرفي على أجمل إصدارات العطور لإطلالة أنيقة في المناسبات

يحفل فصل الشتاء بالعديد من المناسبات المهمة التي تتطلب إطلالة متكاملة وأنيقة من النواحي كافة، بما فيها العطور. لكن في بعض الأحيان، قد تخطئ المرأة في اختيار العطر المناسب الذي يعزز من جمالها وحضورها، فنغمات العطور كثيرة ومتعددة ويصعب أحياناً اختيار الأفضل من بينها. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أجمل إصدارات العطور لشتاء 2019 - 2020، التي ستمنحك إطلالة أنيقة خلال المناسبات.

Viktor&Rolf Limited Edition Flowerbomb

هذا العطر هو إصدار محدود من علامة Viktor & Rolf، وهو يشتمل على مجموعة نغمات تتميز برائحتها القوية والمؤثرة، في مقدمها: الشاي والبرغموت والفريزيا، مما يجعله أحد أفضل العطور لمناسبات الشتاء عموماً، وحفل نهاية العام خصوصاً. كما سيعزز هذا العطر من تأثيرك لدى الآخرين ويمنح شخصيتك القوة والتميز.

Joe Malone Orange Biters Cologne

يمثل هذا العطر كوكتيلاً شتوياً لذيذاً مليئاً بالمرح والحيوية، وهو خيار مثالي لمحبات العطور التي ترتكز على رائحة الحمضيات الغنية. إنه عطر مثالي للمناسبات، كونه يتميز برائحته القوية والغنية، التي تعزز من حضورك وثقتك بنفسك، فهو يمزج بين نغمات البرتقال الحلو والأفندي الناضج وخشب الصندل الغني.

Atkinsons Platinum Blend

إنه عطر خشبي، حار، وحيوي في الوقت نفسه، فهو يمزج بين روائح الأخشاب والمسك والعود والفلفل الحار، إضافة الى الياسمين الطازج وفول التونكا. يناسب هذا العطر المفضل لدى الأميرات والملكات، أجواء الشتاء الباردة والمناسبات الكبرى في هذا الفصل، فرائحته الفخمة ستلفت الأنظار إليك وتضفي على إطلالتك الأناقة والجاذبية.

Laura Mercier Ambre Vanillé

إنه أحد إصدارات العطور المميزة لهذا الشتاء، فلا تترددي في تجربته، لا سيما خلال الأعياد والمناسبات، فرائحته الحلوة التي تمزج بين النغمات الوردية والفانيليا اليوسفي والأوركيد واللوز وجوز الهند، مع لمسة من خشب الصندل، تمنح المرأة رائحة شرقية وحضوراً آسراً.

Coco Mademoiselle Twist and Spray

إنه عطر كلاسيكي خالد من علامة شانيل، شرقي وشبابي في آن، وهو العطر الأحدث في مجموعة عطور شانيل، مخصص للحمل في حقيبة اليد، ومرفق بعبوتين بديلتين، ومثالي لموسم الأعياد والمناسبات. Coco Mademoiselle Twist and Spray هو عطر شرقي – زهري، يرتكز بشكل أساسي على الباتشولي والورد والفانيليا والمسك الأبيض...

Botanical Essence No.15 Eau de Parfum

يشتمل هذا العطر المنعش والدافئ في آن، على مجموعة مؤلفة من 15 نوعاً من أثمن النباتات في العالم، ممزوجةً مع الفلفل الوردي والقرفة والورد الدمشقي وخشب الصندل. إنه عطر غني ومميز تدوم رائحته طويلاً لتجعلك تضجين جمالاً وأنوثةً في المناسبات والسهرات كافة.

Aventus eau de parfum

هذا العطر المميز هو عبارة عن باقة من الورود الخالصة الموضوعة في زجاجة بيضاء عصرية مذهبة فاخرة. وهو يمزج بين نغمات البرغموت والتفاح الأخضر والورود، وهي نغمات ثرية وحسية تضفي على إطلالتك الكثير من الروعة والجاذبية.

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Muddled Plum Eau de Toilette

إنه عطر مستوحى من الاحتفالات والمناسبات المميزة، فهو يمزج بين النغمات الترابية والخشبية التي تتميز برائحتها الخلابة التي تمنح المرأة عبقاً آسراً يميز حضورها وشخصيتها بين المحيطين بها. فلا تترددي في تجربته هذا الشتاء.

My Insolence by Guerlain

تجعل نغمات اللوز والياسمين والتوت من هذا العطر مزيجاً كلاسيكياً، إلا أن قاعدته التي تتركز على الفواكه وحبوب التونكا والفانيليا والباتشولي تحوله الى عطر مثير ومغر، فيجعل رائحتك رائعة وتدوم طويلاً خلال المناسبات والأعياد.

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