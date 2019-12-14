منها تقوية الانتصاب.. 8 فوائد متنوعة للكاليماري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الكاليماري من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تعد من أهم المواد المفيدة لتقوية المناعة، ومحاربة الفيروسات والفطريات، وكذلك البكتيريا، فضلا عن أنه يمد الجسم بالمعادن اللازمة لتقوية الجهاز المناعي للمزيد عن فوائد متنوعة للكاليماري.. اضغط هنا

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