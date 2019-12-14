تعرف على طريقة التعامل مع الشخصيات النرجسية في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحتار الكثير من الأشخاص في كيفية التعامل مع الشخصيات النرجسية (المعجبون بأنفسهم) التي يقابلونها من حين إلى آخر وربما يوميًا.

ودائما ما يكون لدى هذه الشخصيات صورة مشوهة عن أنفسهم تتسم بالشعور المتضخم لأهميتهم، كما أنهم في حاجة ماسة دائمًا إلى الاهتمام والإعجاب، ولا يتعاطفون مع الآخرين بشكل كبير.

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لذلك من الصعوبة التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص في محيط العمل، حيث يميلون إلى الانشغال الدائم بأفعالهم كما لو كانوا متفوقين على من حولهم، إلى جانب استغلالهم للناس للحصول على ما يريدون.

نوفر لكم هنا طريقة التعامل مع هذه الشخصية النرجسية كما أوضحت "شيرلين شونج" استشارية العلاقات، إلى موقع “Asia one”، وهي كالتالي: