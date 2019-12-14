نشرت الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مع زوجها وأولادها ولي العهد الحسين والأميرة سلمى والأميرة إيمان والأمير هاشم. وارتدت الملكة رانيا وزوجها ملك الأردن وأولادهما، بناطيل سوداء وتيشيرتات بيضاء. Advertisements وهنأت الملكة رانيا متابعيها بمناسبة العام الجديد، وكتبت: "سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبيض وأسود.. العاهل الأردني والملكة رانيا في صورة عائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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