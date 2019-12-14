الموعد المناسب لتقديم الأطعمة والعصائر إلى الرضع

قد تجد بعض السيدات صعوبة في تحديد موعد تقديم الأطعمة الصلبة لأطفالهن ومتى يتم إدخالها بشكل تدريجي إلى أمعاء الرضع، وهو ما أوضحته الجمعية الألمانية للتغذية.

وأوضحت الجمعية، إنه يمكن البدء في تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع بين الشهرين الخامس والسابع من عمره، حيث يكون الطفل في هذه الفترة أكثر تيقظا وانتباهًا لما يتناوله.

وأشارت الجمعية أنه ينبغي تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بترتيب معين، يتوافق مع التغيرات الفسيولوجية للطفل.

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وينبغي في البداية تقديم وجبة تتكون من الخضروات واللحم، ثم وجبة تتألف من الحبوب والحليب، وفي الفترة بين الشهرين السابع والثامن يمكن تقديم وجبة تتكون من الحبوب والفواكه.

ونوهت الجمعية إلى ضرورة تجنب السكر والملح طالما أن الطفل يتناول تغذية الرضع، مشيرة إلى أنه يمكن عند الضرورة استخدام الفواكه للتحلية بدلا من السكر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

أما عن المشروبات، فأوضحت الجمعية أنه ينبغي تعويد الطفل على مشروبات أخرى غير الحليب عندما يتألف نظامه الغذائي من 3 وجبات صلبة، مشيرة إلى أن ماء الصنبور هو المشروب الأفضل، في حين لا يجوز تقديم العصير للرضيع خلال تلك الفترة.