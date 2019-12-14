تعد رسمات الأيلاينر المجنحة من أبرز صيحات الجمال هذا الموسم، وهي مميزة جدا للحصول على اطلالة مكياج خاصة بالمناسبات، ولعل ابرز رسمات الآيلاينر، الخط البارز والمجنح برسمة عريضة والذي تناسب مكياج البشرة الناعم والحواجب المثالية.

- ارسمي خطاً موازياً تماماً لخط الرموش العليا، بدءاً من قوس طية الجفن العلوي المتحرك، ليصل الخط إلى أقرب نقطة لزاوية العين الداخلية.

- اغلقي رسمة الايلاينر من نقطة البداية ونزولا إلى نقطة انتهاء خط الرموش الخارجي العلوي، ثم املئي الفراغ برفق بواسطة الأيلاينر السائل الاسود.

- مدّي الخط العلوي إلى الخارج بخط قصير، يكون امتداداً للخط الأول، تماما كما هو موضح بالفيديو. ثم إنهي الرسمة بخطّ يبدأ من آخر نقطة من الخط الجديد وإلى الأسفل، عند بداية خط الرموش العلوي لرسم مثلث موصول بالرسمة الأولى.

- استمرّي بملء المثلث بالآيلاينر الأسود، للحصول على رسمة آيلاينر محترفة عصرية تبدو مناسبة لمختلف الاحتفالات والمناسبات.

مع الممارسة، ستتقنين حتماً طريقة تطبيق رسمات آيلاينر مجنّحة، هي آخر موضة لشتاء 2019، تعدك بنظرات ساحرة وجذابة.

رسمات آيلاينر عريضة

لصاحبات العيون الصغيرة، يمكنك اعتماد طريقة رسم الآيلاينر المرفقة بالفيديو لتوسيع العيون، ومنحها الحجم والاتساع. هذه الرسمة المجنّحة إلى الأعلى تأتي مع ظلال موحدة على كامل العيون، ومن دون تخطيط للجفون السفلى.

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رسمات عيون جريئة ومجنّحة

امنحي عينيك نظرات ساحرة مع الأيلاينر المجنّح المناسب للعيون اللوزية بأسلوب عريض على الجفون العليا، تماما كما هو موضح في الفيديو المرفق، والذي يعدّ من آخر صيحات الموضة لهذا الموسم.

للحصول على هذه الطلّة اعمدي إلى تعريض الخطّ وسحبه إلى الخارج بأسلوب مجنح، لعيون جريئة ومشرقة تناسبها الظلال الوردية والترابية والميتاليك.

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