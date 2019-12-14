إطلالة استثنائية من أجمل رسمات مكياج سهرة رأس السنة

لمكياج سهرة رأس السنة اخترنا لك إطلالة استثنائية من أجمل رسمات مكياج انستغرام بألوان ساحرة وظلال برونزية دافئة على العيون مع الرموش البارزة والشفاه الناعمة لمكياج مميز ولافت للنظر مناسب في سهرة رأس السنة.

بالخطوات مكياج سهرة رأس السنة

توحيد السحنة والكونتورينغ

• ابدئي برسم حاجبيك بقلم بني مناسب للون شعيرات حاجبيك الطبيعي، واملئيهما بإتقان لرسمة طبيعية وشابة تعزّز لاحقاً من جمال مكياج العيون وكامل مكياج البشرة.

• طبّقي رسمة الظلال البرونزية الممدودة على كامل العين.

• وزّعي مستحضر البرايمر أو التمهيدي على كامل البشرة، لترطيبها وتقليص حجم المسام، ومنح البشرة قاعدة أساسية تمنحك لاحقاً نتيجة مخملية لكريم الاساس.

• وزّعي كريم الأساس السائل على كامل البشرة لتوحيد لون السحنة، ثم استخدمي الكونتور والكونسيلر لتظليل الملامح بشكل جذاب وبارز.

• وزّعي الكونسيلر أولاً الفاتح على الوجه بشكل حرف V اللاتيني أسفل العينين، ثم على شكل حرف V اللاتيني المقلوب، على الجبهة والذقن، والقليل أيضا على الشفة العليا.

• وزّعي الكونتور الستيك الداكن على المناطق تحت الوجنتين، وعلى جانبي جسر الأنف، وبمقربة من الصدغين وأسفل الفكّين، وعلى جانبي الجبهة من الأعلى بمقربة من خط الشعر.

• بواسطة الفرشاة الكبيرة امزجي اللونين الداكن والفاتح بإتقان على كامل البشرة للحصول على تغطية مثالية.

مكياج العيون

• ابدئي بتطبيق اللون الوردي الساخن على كامل الجفن المتحرّك، واستمرّي برفعه إلى منبت الحواجب.

• وزّعي الظل البرونزي المتوهّج على كامل الجفن المتحرّك وصولاً إلى طيّة الجفن، واستمرّي بالمزج بين الظلال النحاسية والبرونزية وفي بناء اللون، للحصول على موجة سموكي فاتنة وساحرة على كامل الجفون.

• ربتي باللون البرونزي المحروق على الجفن المتحرّك من الداخل بمقربة من خطّ الرموش، ثم وزّعي اللون الأبيض البرّاق على دمعة العيون لتوسيعها، ومنحها لمسة منيرة مميزة ولافتة.

• مرّري القلم البرونزي على الجفون السفلية مع بعض الظلّ الذهبي الممدود على الجهة الداخلية للجفون السفلية لمزيد من التوهّج.

• ارسمي بالآيلاينر خطّاً رفيعاً على حافة الرموش العلوية فقط، ثم مرّري الكحل الأسود داخل العينين لعيون سموكي ساحرة وفاتنة.

• ثبّتي الرموش المزيّفة وطبّقي الماسكارا السوداء لتبدو الرموش بشكل طبيعي وكثيف.

اللمسات النهائية

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• وزّعي ضربات البرونزي الخفيفة على الوجنتين.

• انثري لمسات الهايلايت على أعلى الوجنتين وعلى جسر الأنف وباقي مناطق الضوء التي تمّ توزيع الكونسيلر الفاتح عليها.

• اختاري لشفتيك لونا برونزيا هادئاً بصيغة الغلوس، واملئي به كامل شفتيك لمكياج سهرة متناغم بألوان برونزية ونحاسية متوهّجة وجذابة.

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