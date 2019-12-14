تنتظر مولود برج "الجدي"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول مرحلة مهمة في حياته

مهنياً: انت مقبل على مرحلة شخصية مهمة جدا جدا جدا دعم احتفالات انتصارات مشاريع جديدة اعمال جديدة وظيفة جديدة سفر زواج خطوبة نجاح احد الاولاد سعادة عاطفية واخبار كثيرة تجعلك مرتاح مع وجود كوكب الحظ المشتري في برجك ومع انتقال القمر الى برج الاسد يومي الاحد والاثنين محبة تعاطف من اقوى الابراج من بعد الضيق يأتي الفرج والحظ ويفتح لك صفحة جديدة بحياتك حافلة بالتقدم والازدهار صفحة فيها امل والوان حلوة تتعزز المعنويات وتستعيد القدرة على التفاوض والدفاع عن حقوقك اسبوع ممتاز وناجح جدا يجعلك تنتصر على خصمك ومنافسك ترتفع المعنويات وقد تباشر بتنفيذ مشروع او خطة جديدة تشعر بالتحرّر وبأن الطريق امامك مفتوحة تناقش مواضيع مهمّة وتحقّق آمالاً قديمة لا سيّما اذا عرفت كيف تقيم حوارًا ونقاشًا. تتوصّل الى نتيجة او تسمع خبرًا فتسبق الآخرين في إلتقاط الفرصة. وقد تنطلق في ورشة عمل جديدة يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر في العذراء والشمس من القوس وتفرح لبدء صفحة مهمة في حياتك لكن يتوجب عليك اتخاذ مواقف مرنة وسهلة والانتباه الى حركة القمر المعاكس من برج الميزان يومي الخميس والجمعة ايام معقدة ومتعبة مليئة بالتوتر وبالمسؤوليات تجنب حسم الامور وتجنب اللقاءات والمواعيد ولا تترك مجالاً لسوء التفاهم او التحدّيات اسبوع ممتاز دعم معطيات حلوة ووضوح في الرؤية.

عاطفياً: أسبوع من اجمل الاسابيع رائع ومميز ترتفع اسهمك الاجتماعية وتلفت الانظار لتكون مرشّحًا لمناصب مهمّة. فإذا كنت مرتبطًا تقوى الروابط والعواطف يتيح أمامك فسحة كبيرة من الحريّة والاشواق والمفاجآت العاطفية السعيدة للعازب يستقر كوكب الحب في برجك الى جانب كوكب الحظ المشتري هذا يعني انه يحمل اليك آفاقاً عاطفية جيدة واحلاما وردية دافئة قد تعرف لقاءات متعددة وتلعب الصدفة دورا في جعل قلبك يخفق من جديد.

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