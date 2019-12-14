ينتظر مولود برج "القوس"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول أسبوع هادئ

مهنياً: فلكيا اسبوع مهم جدا الشمس في برجك تساعدك وتعطيك اجواء ممتازة وطاقة وفعالية فتحصل على نتائج مرضية وتكون محط الانظار تلمع وتضوي بين الابراج مميز ومن ضروري تلعب اوراقك بطريقة ذكية وتقوي الروابط مع الاخرين لا سيما يومي الاحد والاثنين مع وجود القمر في الاسد الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من القوس فتبدأ دورة فلكية جيدة وايجابية تغمرك بالنشاط والاندفاع وتجعلك قوي الارادة ومقبلا على افاق جديدة تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا. ان التاثيرات النارية تعطيك فرصة الترقي او الانطلاق في مهمة جديدة كما ان يبّشر الفلك بأخبار مميزة وجميلة تناسبك تماماً وتعزّز اندفاعك وحماسك، فتبادر الى اتخاذ المبادرات تلقائياً بدون أي تدخّل أو ضغط. أنت قادر على إدارة شؤونك بنجاح، فتزدهر أعمالك وتنمو شخصيتك ولكن قد لا تكون الفترة بين الثلاثاء والاربعاء سريعة الايقاع كما كنت تتمنى سيكون بانتظارك تراجع وخيبة امل وركود تحت تاثير القمر والمربع الفلكي من برج العذراء والشمس من فلا فائدة من استعجال الامور ومن الحكمة التحلي بالهدوء وعدم الالحاح والتذمر تفاديا لفشل المساعي والاخاق. ترتفع المعنويات من جديد يومي الخميس والجمعة مع القمر من برج الميزان ما يجعلك تدافع عن حقك وتمارس صلاحياتك ايام مناسبة جدا للتحدث للافصاح عن رأيك ايام مناسبة للامتحانات الجامعية والاكاديمية للسفر للقاءات والمفاوضات والتنقّلات اسبوع مهم مدعوم من تأثيرات الشمس والمشتري من بيت المال.

عاطفياً: تعيش اسبوعا جيدا وغنيا بأجوائه الدافئة والرومنسية وكذلك بقدرتك على التحرك بإيجابية تجاه الأحباء. تميل إلى جو المصالحة والتناغم لا تتأخّر عن القيام بالمبادرة فظروفك وحظوظك ممتازة للعازب, لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك، سوف تفاجأ بردة فعل الحبيب الإيجابية ان العلاقة الحالية في وضع مستقر.

قد يهمك أيضاً :