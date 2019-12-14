تنتظر مولود برج "العقرب"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول السعادة والرضا

مهنياً: انه اسبوع السعادة والرضى والامور الناجحة مع وجود القمر يوم السبت في السرطان المائي الصديق لكن سوف تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى الاسد ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من القوس يومي الاحد والاثنين ما يعني توتر تعب مسؤوليات وهموم ما يجعلك تتراجع الى الصف الاخير فما عليك الا ان تضبط الامور قبل ان تفلت من يديك وان تسيطر على اعصابك وتصرفاتك خفف نبرة صوتك القاسية ولا تفرض ارائك انها ايام تحمل شعورا بالتراجع المعنوي والقلق ايام تطرح امامك التحديات وتعقّد الأمور يتحسن الوضع العام وتكون سيد الموقف تتوضح لك الامور وتخرج من حالة الترقب والانتظار يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من العذراء والشمس من القوس ما يجعل جدول أعمالك حافلاً بالانشغالات والزيارات والاتصالات التي ستثمر لاحقًا دعمًا وانفراجًا. تابع اعمالك يوميًّا ولا تهمل تصرّفاتك وكن دقيقًا في معالجتك للأمور حتى ولو كانت صغيرة أو بسيطة.لكن قد تظهر مسألة طارئة يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الخميس والجمعة بحيث تتأخر وتتعرقل النتائج ايام بطيئة فارغة من الطاقة لا تعاند الاقدار انجز ما عليك قبل ان تبدأ مشروع جديد حافظ على هدوئك ولا تتسرع ولا تجازف بسمعتك ولا تخالف التعليمات حاذر من اتخاذ قرار حاسم او جريء لأن نوعية الوقت فاشلة تمامًا ومخيّبة للآمال فلا تجازف على الاطلاق.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب المتنقل في برج الجدي الصديق داعما لحياتك العائلية والعاطفية بحيث يسمح بتعزيز علاقة مستقرّة ما يجعلك تملك الجرأة لاتّخاذ خطوات حاسمة ، حان الوقت لأخذ العلاقة الى مستوى اعلى. أمّا إذا كنت عازبًا فهذه الفترة ستكون ملهمة تدفعك لتحليل وضعك بهدوء وبالتالي فقد تتّخذ بعض الخطوات المصيرية لتحسين وضعك الشخصي.

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