ينتظر مولود برج "الميزان"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول أسبوع نشيط

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع نشيط فعال ومنتج لبحث مسائل مهنية شخصية ومالية مصالحة محبة مساعدات حركة نشاط تحت تاثير القمر من الاسد الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من القوس يومي الاحد والاثنين يعطيك اشارات ايجابية وداعمة ماليا ومعنويا سوف تعيش انقلابا واضحا وملموسا على مختلف الأصعدة يحمل لك نوعية وقت مهمة مهمة ويفتح أمامك أبواب المصالحة لتصحيح الأخطاء والخطوات، وهذا كل ما تحتاج إليه للانطلاق في صفحة جديدة أو اقتحام مجال جديد تغييرات مهنية او مشروع جديد في تتبدل التاثيرات الفلكية وتدخل في المرحلة الاصعب تحت تاثير القمر من العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من القوس ما يجعلك تشعر بالارهاق والتوتر والمزاجية بسبب كثرة المسؤوليات انها ايام صعبة ومعاكسة فكر جيدا ولا تنزع الفرص وانتبه من مخالفة القوانين والتعليمات لا تجازف على الاطلاق. تتحسن الاحوال من جديد مع انتقال القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة فتكون الظروف اسثنائية وتتسارع الاحداث وتكون راضيا عن تطور الظروف وستلعب دورا في تنشيط المساعي وتحسين امورك وتكون العلاقات بنّاءة ومفيدة فتتلاحق الاحداث بشكل متسارع وقد تحظى بفرصة ثمينة لاحراز انتصارات على مختلف الأصعدة.اسبوع جيد تتطور فيه الاحداث بشكل جيد تابع اعمالك كي تحصل على نتيجة ايجابية.

عاطفياً: وجود الزهرة في مواجهة برجك من الجدي تطالعك بمشاحنات وبمواجهات فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، وتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب انه أسبوع صعب ويحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى لغة الحوار للعازب تعيش اسبوع صعب حاول القيام بمجهود استمع للشريك بدقة وانتباه ولا تسمح لبعض الملل في الروتين اليومي بالتأثير على مجرى حياتك العاطفية.

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