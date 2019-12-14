ينتظر مولود برج "العذراء"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول أسبوع جيد

مهنياً: اسبوع جيد جدا مع تواجد الكواكب في برج الجدي الصديق والقمر من برج السرطان يوم السبت الذي يقدم لك تغييرات كبيرة جداً ومناسبة تماما لطموحاتك لكن حاذر من التكاذب وعمليات الغش والخداع يومي الاحد والاثنين لانها ايام ضعيفة مع وجود القمر في برج الاسد الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من القوس ما يجعلك تعاني من فشل خسارة وارباك وقد تفقد السيطرة على الامور بسبب سلسلة المضايقات والمفاجآت التي تتراكم امامك لذلك لا ينفع الغضب والانتفاضة والمواجهات كن مرنا ولا تفتعل العدائية بدون اية فائدة وكن حذرا ومتيقظا وابتعد عن المتاعب المهنية او حتى القانونية تتبدل الاحداث الفلكية وتتضوح الصورة ترتفع المعنويات وتفرح لانفراج مع انتقال القمر الى برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من القوس يومي الثلاثاء والاربعاء لقد حان الوقت لتعيد قراءة حساباتك ولتحدد موقعك انها فترة ايجابية ومهمة سيكون الحظ الى جانبك والظروف تشجع على الحركة وعلى ادخال بعض التغييرات التي تعدك بانفراجات مالية ومعنوية كما يتحدث القمر من الميزان يومي الخميس والجمعة في البيت الثاني بيت المال بالنسبة لك يقدم لك فرصا ماسب وارباح ارتياح تفاهم تعاطف عزيمة قوية ورغبة في توسيع مشاريعك الحظ يفتح لك ابوابه ويحملك الى شط الامان ويشجعك على الاستمرار لتحقيق غاياتك التي تقترب منها وتبدو المسائل المستحيلة سهلة وواضحة الحلول.

عاطفياً: كما في الأعمال كذلك في حياتك الشخصية، يبتسم لك الحب فتبدأ دورة إيجابية جداً بحيث تزدهر العواطف وتقوى الروابط الحالية وتقدم على إنشاء صداقات جديدة. بحيث تدعمك تاثيرات الزهرة من برج الجدي الترابي الصديق وتسلط الضوء على ميزات شخصيتك ولحشد اكبر عدد من المعجبين كذلك تكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف ايجابية وبنّاءة تجاه العلاقة. للعازب,حان الوقت لإظهار كل النوايا الصادقة فكن جريئًا وعبّر عن مشاعرك بصراحة ولا تسمح لأي رادع بإبعادك عن هدفك.

قد يهمك أيضاً :