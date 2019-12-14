فيديو كليب واتهام بادعاء المرض.. رحلة إليسا مع السرطان

"الحمد لله صحتي أصبحت بخير ومبسوطة بعد الشفاء وسأتواجد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية"، هكذا أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تعافيها الكامل من مرض السرطان الذي عانت منه منذ العام الماضي، بعد رحلة علاج وجلسات في الخارج.

تصريحات إليسا جاءت خلال حفلها، أمس، في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. ويُقدم هُن رحلة الفنانة إليسا مع سرطان الثدي من الإعلان حتى الشفاء، خلال السطور التالية..

إصابة إليسا بسرطان الثدي

أعلنت إليسا إصابتها بمرض سرطان الثدي، 7 أغسطس العام الماضي، ووثقته عبر فيديو كليب يحمل اسم "إلى كل اللي بيحبوني"، وصورت مشاهد الكليب لمحة سريعة عن حياة امرأة أُصيبت سرطان الثدي، وقاومته ووقفت أمام الجمهور بثقة وحب، ولم تقصر بحبها للفن رغم مأساة السرطان اللعين، خلال العام الماضي.

واستعانت إليسا بمقطع صوتي حقيقي لها، يروي تفاصيل مرضها وهي تبكي، ومقاطع أخرى تصور خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي، ولحظات انتقالها بين حصص العلاج في المستشفى واستوديو تسجيل الأعمال الغنائية، التي لم تتوقف عنها رغم إصابتها بالمرض.

وفي نهاية الكليب، حثت إليسا السيدات على مواجهة المرض بقوة والحرص على الكشف المبكر عن السرطان، وكتبت: "أنا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته.. الكشف المبكر عن سرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك.. لا تهمليه، واجهيه.. افعلي ذلك مش كرمالك كرمال كل اللي بيحبوكي".

وأثار الكليب انتشارًا واسعًا بين محبي إليسا ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الكثير منهم للتدوين عبر حساباتهم للتضامن معها ومع معاناتها ، ومن بينهم الكثير من المشاهير العرب.

وجاء رد الفعل الأول لإليسا على صدمة متابعيها، بتغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، في 7 أغسطس من العام الماضي، جاء فيها: "لا يجب أن يدفعكم الكليب إلى البكاء، بل هو سبب لجعلكم تبتسمون وتفرحون وتكونوا ممتنين، نستطيع أن نحارب السرطان إذا تمكنا من اكتشافه في مراحله الأولى.. أحبكم جميعًا".

اتهام بادعاء مرض السرطان

اتهم الشاعر اللبناني أحمد ماضي، الفنانة إليسا بأنها تكذب فيما يخص إصابتها بمرض سرطان الثدي، في 11 أغسطس من العام الماضي، حيث غرد عبر حسابه على "تويتر": "على كل حال أنا عملت بأصلي وقلت الله يشفيها إذا مريضة، رغم قناعتي التامة إنّو هيدي كلها تمثيلية ومش جديدي هالخبرية قديمة كمان".

وأكمل: "كل يوم عم بيموت أكتر من ألف طفل عربي، شي من الجوع، شي من المرض، شي من الحروب وما حدا عم يتأثر فيكن، اتأثرتوا لما قلت سلامة.. أنا بعرف المريض أول ما يشفا بيقعد مع رَبّه فترة بيشكروا، ما بيعمل كليب بيشكر أصحابوا.. خلصنا بقى".

وأضاف: "أنا برأيي تعملولها تمثال وتروحوا تصلولها فرد مرة والله إنكن مساطيل وبلا مخ!! وعلى فكرة في فنانات قعدوا شهور وسنين يعانوا من هالمرض وما تاجروا فيه!! مش بيومين مرضوا وطابوا وعملوا فيديو كليب!!!".

Advertisements

معاناتها من تورم في يديها

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، تعاني من تورم في يديها، كأثر جانبي من تلقيها العلاج من سرطان الثدي، الذي شفيت منه العام الماضي.

وأعلنت الفنانة خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم يدها، نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات، 15 فبراير الماضي.

إليسا أكثر نحافة

ظهرت اليسا بجسد أكثر نحافة، بصحبة صديقة مقربة لها، في 12 يونيو، خلال صورة شاركتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بشعر جاف ومكياج بسيط كشف عن إرهاقها كما ارتدت أزياء كاجول شتوية جمعت بين الأبيض والأسود والأزرق.

وخلال 15 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 41 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، من متابعيها المتمنين لها الشفاء العاجل، أبرزها: "شكلك تعبان أوي، بإذن الله تبقي كويسة قريب"، و"سلامة قلبك يا ملكة الإحساس"، و"نصلي من أجلك يا إليسا".

إليسا تنهي مشوار علاجها مع السرطان

وخضعت النجمة اللبنانية إليسا لعملية جراحية لإزالة الورم المتسبب في تورم يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات، وذلك يوم 15 فبراير الماضي، والتي تعد المحطة النهائية بعلاجها.

وكانت إليسا ذكرت مؤخرًا خلال استضافتها ببرنامج "صار الوقت" مع المذيع اللبناني مارسيل غانم، إنه خلال خضوعها لعملية إزالة الورم، جرت إزالة 7% من الغدد الليمفاوية، ما تسبب في احتباس الماء بذراعيها.

وأكدت أنها ستخضع لعملية جراحية في بروكسل، لحل تلك الأزمة.

إليسا تنهي رحلتها العلاجية في بروكسل

أنهت المطربة اللبنانية إليسا رحلتها العلاجية في بروكسيل، وطمأنت محبيها بعودتها مجددًا إلى لبنان، بتدوينة نشرتها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في 24 فبراير.

وكتبت إليسا في تدوينتها، "عدت إلى منزلي الحبيب، اشتقت إليكم"، وحصدت تفاعلا كبيرا من قبل متابعها الذين تمنوا لها دوام الصحة والعافية.

وكانت إليسا أعلنت في برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارسيل غانم على فضائية "إم تي في"، عن نيتها في التوجه إلى بلجيكا للخضوع إلى جراحة في يدها بعد مضاعفات "بسيطة" ناجمة عن رحلة شفائها من مرض سرطان الثدي.