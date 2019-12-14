ينتظر مولود برج "الأسد"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول أسبوع مميز

مهنياً: اسبوع مهم ناري بامتياز بالرغم من وجود القمر في السرطان يوم السبت الا انك سوف تكون مشرق منور فرحان الحظ يتعاطف معك وتكون من الابراج الاكثر حظا طيلة الاسبوع مع وجود القمر في برجك يومي الاحد والاثنين الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من القوس فيكون عنوان هذه المرحلة المرونة والمصالحة وتصحيح الأخطاء وهذا امر جيد لأنه يشجع على التلاقي وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات الفعالة تستطيع تحقيق ما تتمناه مع وجود التاثيرات الفلكية المناسبة والداعمة الذي تجعل الاحداث تتسارع يحالفك الحظ وتبتسم لك الاقدار، يؤمن لك نجاحات مستمرة واستثنائية انها لحظات جميلة وفترة مثمرة وايجابية تتسارع فيها الاحداث لمصلحتك وتتلقى جوابا او عرضا مهنيا مهما تقوى الحظوظ وتشتد وسوف تتحقق امنياتك يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من العذراء والشمس من القوس قد تحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك وتعرف لقاء ناجح او مصالحة او نجاحا باهرا وتسيطر من جديد على مجرى الأمور، فأنت متفائل وإرادتك صلبة تهزم كل المواجهات كذلك سوف تعيش يومي الخميس والجمعة اجواء نشيطة وسريعة مع انتقال القمر الى برج الميزان وتباشر بتنفيذ مشروع او تحصل على موافقة طال انتظارها قد تحظى بفرصة ثمينة لاحراز انتصار كاسح ما يتوجب عليك مضاعفة الجهود وعدم اضاعة الوقت والحظوظ الدسمة .

عاطفياً: تتمتع بالجرأة الكافية لبحث المواضيع الشائكة والمهمة مع الحبيب تهتم لتفاصيل الامور وتغمر الحبيب باهتمامك وكرمك ما يجعل من هذا الاسبوع اسبوعا رومانسيا بامتياز سوف تلفت الانظار اليك وتسحر كلّ من يقترب منك وقد تفرح لزواج او خطوبة يخص أحد الاولاد او لولادة طفل او حتى لانفراج مسألة شخصية. للعازب تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة او ربّما خلال زيارة جامعيّة او ثقافيّة.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements