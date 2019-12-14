تنتظر مولود برج "السرطان"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول انفراجات مهمة

مهنياً: لا يزال القمر يتنقل في برجك حاملا معه اجواء بناءة وفعالة جدا تخدم مصالحك ويقدم لك نوعية وقت ثمينة جميلة وداعمة يومي الاحد والاثنين مع وجود القمر في الاسد الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من القوس ما يعني انفراجات وتقدم تحقيق انجاز معاملات مالية مفيدة جداً وممتازة من الحظوظ المهنية والفرص الكبيرة على كل الأصعدة سفر تنقلات نجاحات اكاديمية مشاريع جديدة عقود مع اجانب كل هذه الامور واردة فالجو العام لا يزال نشيطا وفعالا وسريعا فتحقق انتصارا وتظهر مزايا رائعة تلفت الانظار ما يجعلك تطلق العنان لنشاطاتك الذهنية والفكرية وايضاً الجسدية. يتابع الحظ مع انتقال القمر الى العذراء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من القوس فتعيش يومين من الايجابيات والحظوظ فأستفيد منها باستطاعتك التوصل الى حلول جيدة لكن سوف تثقل عليك المسؤوليات مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الميزان وتعتقد ان الجميع يتآمر عليك، تكثر الضغوط وتجاهد للسيطرة على اعصابك كما قد تقع عليك مسؤولية مهمة او تكلف بعمل اضافي يتطلب جهدا ووقتاً اضافياً ، حاذر من اثارة المواضيع والملفات الحساسة.

عاطفياً: تنشغل كثيرا هذا الاسبوع وتتعرض لتقلبات في مزاجك وذلك يجعلك ترفض الاقدام على علاقات معقدة جديدة فانت تبحث عن الاستقرار العاطفي ، رغم مواجهة والزهرة لك من الجدي واضطرارك الى تحمّل مزاج الشريك أو الزوج واحتمال التعرّض لخيبة امل. للعازب تطغى المسائل المهنية على شؤونك الخاصة فيكون تفكيرك مشوش وقلبك غير مطمئن فلا تتسرّع في توجيه الملاحظات الناقدة الى الحبيب.

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