ينتظر مولود برج "الجوزاء"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول أسبوع مهم

مهنياً: اسبوع مهم جدا مع وجود القمر في برج السرطان يوم السبت اي في البيت الثاني بيت المال والارباح والدفع والشراء فقط انتبه عمن المصاريف الزائدة ووظف نوعية الوقت الجيد واستفد من الاجواء الداعمة لكي تقدم على مشروع جديد تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الاسد الناري ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من القوس حاملا معه افكار قوية حماسة نشاط وطاقة فكرية مميزة حاول ان توظف مهاراتك في مجالات مثمرة يومي الاحد والاثنين كي تمارس نفوذاً وتعالج الإشكالات وتجابه بعزيمة واصرار بتفوّقك في هذا الاسبوع الذي يحمل اليك تطورات متتالية من الإيجابيات بحيث تلعب دور ناشط ومساعد في مجتمعك كل الظروف داعمة لك فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات قد تنقذ عملية مالية وتفاوض من اجل تعزيز المشاريع وتوقع على عقد طالما سعيت اليه انها ايام ممتازة يتبدل المشهد الفلكي يومي الثلاثاء والاربعاء مع المربع الفلكي بين القمر العذراء والشمس من برج القوس برج خصمك ما يجعلك تعيش ايام صعبة ومن الافضل اتخاذ التدابير تفاديا لارتكاب الاخطاء لا تخالف القوانين وراع ظروفك الصحية الاجواء متوترة لكن لا تتشاءم هناك من يقدر جهودك خاصة يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من الميزان الهوائي الصديق الذي يسلط الضوء عليك فيلمع نجمك وتنتعش حيويتك من جديد انها عطلة اسبوع مثمرة وايجابية جدا تحمل لك التسويات والحظ الكبير.

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في برج الجدي يجعلك تعيش لحظات شيقة حافلة بالاخبار والتطورات وقد تفرح لانفراج عاطفي وعائلي كبير فأنت على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج تخيّم أجواء رومانسية وعاطفية تشجع على الجلسات الدافئة والحميمة وتفتح ابواب الحوار البناء ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا. للعازب تعرف فترة من التواصل بناءة مع الحبيب وقد تفاجئه بهدية او دعوةوتكون كريما معه فتغمره بالاهتمام والمحبة.

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