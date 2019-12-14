ينتظر مولود برج "الثور"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول أسبوع ملون

مهنياً: اسبوع جيد جدا اسبوع ملون لونه مختلف نوعية الوقت ممتازة مع توافد الكواكب الى برج الجدي الترابي الصديق الا ان اورانوس من برجك والقمر من الاسد الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من القوس يعرقلان امامك الطريق يومي الاحد والاثنين ايام تحمل اليك المشاكل والخلافات انتبه وكن واعيا كبر عقلك سواء كنت موظف او تليذ ولا تنجرف وراء انفعالاتك عد للعشرة فانت تمر بحالة من القلق فما عليك الا ان تتحمل قليلا كي تتحسن الامور حاذر الافكار السوداء والمعنويات المنخفضة وانتبه لبعض الفوضى او المصاريف المالية المحتملة كذلك سوف يكون بانتظارك اعمال متراكمة انها ايام مليئة بالمسؤوليات والتحديات ما يجعلك قلقا متذمرا لاقل اشارة وتشكو من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات كن متيقظاً وحذراً، ولا توقع على أي ورقة او مستند كي لا تندم،.لكن ابتداء من يوم الثلاثاء مع انتقال القمر الى برج العذراء تتوضح الصورة الفلكية مع المربع الفلكي بين القمر في العذراء الصديق والشمس في القوس فتعيش فترة جيدة جدا وحافلة بالنشاطات الاجتماعية وغيرها تتجاوب مع التاثيرات الفلكية من القمر من برج الميزان الصديق يومي الخميس والجمعة تشعر بالثقة ويكون حدسك قويا ما يجعلك تتمتع بالروح العملية وبالمنطق والمثابرة ايام طويلة تطلب الجهد الايضافي والركض في كل الاتجاهات من الضروري ان تكون مرنا اسبوع جيد خصصه لتسوية الامور وحاول قدر المستطاع الابتعاد عن المشاكل وحاول ان تخفف من المزاجية.

عاطفياً: تعيش اسبوعاً رومانسيّاً فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب ما يزال كوكب الحب الزهرة من الجدي يغمرك بالوعود والافاق الحلوة قد يحمل اليك لقاء او بوحا حارا بالحب وحالة غرامية رومانسية و يؤمّن لك الرفاهية المادية والمداخيل الجديدة والنجاحات المهنية والشخصية.للعازب يفاجئك هذا الاسبوع بعلاقة جديدة هي صداقة او تعارف قد تتحول هذه العلاقة مع الوقت الى خطوبة او زواج.

قد يهمك أيضاً :