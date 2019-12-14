تنتظر مولود برج "الحمل"من الجمعة 13 إلى الخميس 19 كانون الأول أحداث مهمة

مهنياً: بالرغم من وجود القمر في السرطان يوم السبت الا انك ستعوض عن التاخير وتنطلق بقوة يومي الاحد والاثنين تحت تأثير القمر من برج الاسد الناري الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج القوس الصديق ما يعني حركة سريعة تحدد وجهتك ومسارك تتحرر من التأثيرات الفلكية السلبية كما ان اوضاعك المهنية الى تحسن ايام ناجحة ترى الامور من منظار ايجابي ما يجعلك تقترب من اهدافك بنجاح ترتفع المعنويات وتتالق وتشرق الشمس في حياتك وتعدك بالنجاحات والافراح وتحملك الى عالم الاحلام تطوي سنة من حياتك لتبدأ أخرى أكثر نشاطاً وحيويّة. تكون الاجواء جيدة جدا كذلك قد تغيب المعاكسات والعراقيل تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من العذراء والشمس من القوس يومي الثلاثاء والاربعاء تلتقط فرصاً جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة، قد تجد فرص للتقدّم في المؤسّسة التي تنتمي اليها وربما يصلك قبول بعقد جديد ويساهم الحظ في تحقيق امنياتك ويشير الى تسهيلات كبيرة والى حماية في بعض الأحيان وتدل على دعم خارجي وتحرك تضامني وتمويل وعقود. لكن عليك ان تلجأ الى الواقعية والمنطق اذا اردت النجاح والدعم مع انتقال القمر الى الميزان المواجه لبرجك يومي الخميس والجمعة لذلك حاذر من مخالفة القانون واثارة النعرات وتحفظ الشركاء طباعك صعبة ناقش بهدوء وثبات ولا تسلط عليك الاضواء حاول ان تعمل خلف الستار.

عاطفياً: أسبوع عاطفي شخصي متوتر ومربك تحت تاثير الزهرة من الجدي المواجه لبرجك تكثر الالتباسات والخلافات والتي قد تؤدّي الى الجفاء وربّما القطيعة، لا يجوز الاستخفاف بمشاعر الحبيب فهو يعكس حاليًّا نفسيتك وطباعك، تشعر ببعض القلق والاستياء منه احياناً لكن لا توجه كلاماً جارحًا ولا تختبئ وراء الانشغالات المهنية للعازب, الظروف العاطفية صعبة ومعقدة وتحتاج الى هدوء ومرونة، فلا تستعجل خطوة سلبية تغيّر في استقرارك .

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