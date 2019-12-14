خط "بيربري" الأسود على الجسم صيحة الإكسسوارات الجديدة

في عرض أزياء علامة بيربري لخريف 2020 الذي احتضنته أمس مدينة الضباب، لندن، ظهرت العارضة الإنكليزية الشقراء كارا دولوفين التي شاركت في العرض بلباس أسود على شكل عباءة واسعة الأكمام، بتفصيل غريب من نوعه. وهو عبارة عن خط أسود سميك يمتد من أسفل الذقن باتجاه السرة، على الأرجح،

لم ترتدي كارا أي قلادة أو أقراط أو أي نوع من الاكسسوارات سوى هذا الخط المستقيم الغريب الذي يعبر صدرها. ربما هي الصيحة الجديدة في عالم الإكسسوارات التي ستجتاح الموسم! علماً بأنه سبق أن شهدنا هذا الخط العمودي في عرض أزياء ربيع وصيف 2020 لدار ديون لي حيث امتد الخط من جذور الشعر ولغاية الذقن.

أو ربما يعتبر طريقة جديدة وسهلة للوشم! فقد عُرف عن العارضة الحسناء كارا أنها من عشاق فن الوشم وأن معظم جسمها مغطى بالوشم على الطريقة الآسيوية. وقد تمت دعوتها مؤخراً إلى حفل Met Ball الذي يُعنى بجمع التبرعات السنوية لمتحف متروبوليتان لفن الأزياء في مدينة نيويورك، وكان الموضوع هذه المرة عن الصين.

إذا كنت عزيزتي من محبي الموضة الخارجة عن المألوف، بإمكانك تجربة هذا الخط العمودي أو أي نوع من الوشم الذي تحبينه باستخدام كحل أسود كربوني أو حتى معدني اللون ورش القليل من البودرة أو الرذاذ المثبت للمكياج للحفاظ عليه أكثر وقت ممكن.

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