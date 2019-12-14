زوزيبيني تونزي تتألق بفستان مخمليّ على انستغرام

في إحدى صورها على حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرت زوزيبيني تونزي متألّقة بالفستان المخمليّ الذي يعدّ بقماشته الجذّابة من أجدد صيحات شتاء 2020. وقد اختارت الملكة هذه الإطلالة بتنسيق ناجح، إذ اعتمدت اللون الأخضر الذي يليق بلون بشرتها السمراء. كما اختارت التألّق أيضاً بقصّة الأكتاف العارية التي تبرز سحر أنوثتها.

ومع هذا الفستان تطبع ملكة الكون إطلالتها بالعصرية التي تدعم شخصيّتها وتمنحها القوّة والثقة بالنفس.

البدلة الرسمية لإطلالة أنثوية قويّة

مع رواج صيحة اعتماد النساء ملابس رجالية تعبيراً الثقة بالنفس، تألّقت الملكة زوزيبيني تونزي بهذه الموضة في إحدى جلساتها التصويرية، وقد اختارت البدلة الرسمية الجذابة بقماشتها المطبّعة بالألوان ومع الياقة الساتان الأنيقة. ولهذا اللوك الذي لاق بها كثيراً، اختارت زوزيبيني تونزي أسلوب المونوكروم أي السروال والجاكيت من نفس اللون والنقشة.

ومع هذه الإطلالة الجريئة، تستطيع ملكة جمال الكون أن تثبت أنّ المرأة تقرر مصيرها بنفسها من دون العودة إلى أحد!

الأبيض والطبقات!

جمعت زوزيبيني تونزي في إطلالة هذه صيحتين مميّزتين: اللون الأبيض وقصة الطبقات. واستطاعت من خلال هذا اللوك التألّق بالعصرية الأنثوية التي ترتكز في طبيعة الحال على اللون الأبيض الذي يعكس نقاوة المرأة وجمال روحها، والطبقات التي تعبّر عن أسلوب فريد متميّز عن الأخريات. وتعدّ هاتين الصحتين من أساسيات موضة شتاء 2020، فتجرّأي على مثال الملكة الجديدة وتألّقي بهما.

ويمكن القول إنّ هذه الإطلالة الجريئة تمنح اللكة زوزيبيني تونزي الإطلالة الفريدة للغاية.

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الفرو للوك جذاب

بالإضافة إلى أسلوبها الخاص وسمرة بشرتها وقصّة شعرها، تميل الملكة الجديدة إلى التميّز وتحقيق الجاذبية. وهذا يبدو جلياً في اختيارات إطلالاتها بحيث أطلّت في هذه الصورة معتمدة الفرة الرائج في شتاء 2020 من دون تخفي جمالها وسحر إطلالتها. وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ الملكة الجديدة تجيد اعتماد الألوان التي تليق بها.

وقد منح اللوك جاذبية لا مثيل لها مع لمسة من الجرأة الرائعة.

الأكسسوارات الضخمة

بعد رواج أقراط غريبة بحجمها وتصميمها ، نرى أنّ زوزيبيني تونزي تختار الأكسسوارات الأكثر رواجاً لإطلالة حيوية جذابة. وفي الصورة أعلاه، اختارت ملكة جمال الكون

أساور بالألوان الجريئة مع أقراط بارزة بتصميمها الغريب.

وفي الختام مع هذا اللوك، تأكّدنا أنّ زوزيبيني تونزي، الملكة الإفريقية تدخل العالمية بأسلوبها الجذاب والعصري احتراماً منها لشخصيتها المميزة جداً، قلباً وقالباً.

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