تعرّف على قواعد اتكيت الأعمال الـ 10

كما أن لكل ناحية من نواحي الحياة قواعدها وأحكامها التي تحدد تصرفات الفرد فيها وتحكم علاقاته بالآخرين، كذلك الأمر بالنسبة لعالم الأعمال، ولكن في عالم الأعمال لا يقتصر الأمر فقط على الجلسة المناسبة او طبيعة الشوكة المستخدمة _كما هو الحال في اتكيت المائدة، تعرّف هنا على 10 من أهم وأشهر قواعد اتكيت عالم الأعمال.

1. التعرّيف عن النفس باستخدام الاسم الكامل، لا تستخدم اسمك الأول فقط، أو اسمك الأخير فقط بل الاسم الكامل كي لا تتسبب بالتباس لدى المستمع.

2. لا تشابك رجليك عند الجلوس، الأمر ليس ملهياً فحسب بل له مشاكل صحيّة عديدة، فتأكد من الجلوس جلسة صحية وقدميك مثبتتان على الأرض بزاوية 90 درجة.

3. لا تكرر من استخدام “شكراً”، بالتأكيد تقديم الامتنان والعرفان للآخر أمر ضروري ولكن تكرارها أكثر من اللازم يظهرك بمظهر غير الواثق بنفسه.

4. أبقِ غدائك في المطبخ، حتى وإن كنت مشغولاً للغاية تأكد من تحديد وقت لتناول الغداء في مطبخ الشركة ولا تحضر غدائك إلى مكتبك، لتناول الغداء على المكتب أثناء العمل أضرار صحيّة لك كما أنه يعتبر مصدر توتر لمن هم حولك، فلا أحد يود أن يسمع صوت مضغك للطعام أو شم رائحة طعامك مثلا!

5. إن دعوت أحداً من زملائك أو عملائك لتناول الطعام في الخارج احرص على أن تدفع أنت الحساب ولا تنتظر منهم المساهمة به.

6. أبقِ ممتلكاتك الشخصية بعيداً عن الطاولة أثناء تناول الطعام مع عملائك أو زملائك في الخارج أو أثناء حضور اجتماع أو مقابلة عمل، هذا يعني أن تبق هاتفك بالأخص في جيبك أو حقيبتك.

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7. لا تطرح عدداً كبيراً جداً من الأسئلة خلال الاجتماعات، وخاصة في نهايتها كي لا تعيق الجدول الزمني للاجتماع وتتعدى على افكار وأسئلة زملائك.

8. لا تقتحم مكتب شخص آخر دون الاستئذان منه، مهما كانت علاقتكما وطيدة خارج العمل أو داخله من المهم جداً والضروري طرق الباب والاستئذان قبل دخول مكتب زميل آخر لك.

9. استخدم خاصية “الرد للكل” في الايميلات عند الضرورة، بالتأكيد قد يكون استخدامها خطراً في حال عدم رغبتك بمعرفة أحد الاشخاص الموجودين بفحوى الايميل، ولكن عند الضرورة استخدمها كي لا تخلق مزيداً من الفوضى للآخرين وتضيّع وقتهم.

10. تأكد من ترتيب وتنظيف صندوق الوارد من الأشخاص والايميلات غير الضرورية وخاصة التي لا علاقة لها بعملك.

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