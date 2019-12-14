وداعا لمشكلات الجلد.. فقط تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعاني عدد كبير من الشباب من مشكلة البثور، وانسداد المسام وخلايا الجلد الميتة كذلك، ويحاولون التخلص منها بطرق مختلفة أولها التنظيف.

ونقدم لكم اليوم بعض الأطعمة التي تساعد الجسم في الحفاظ على نضارة البشرة والشفاء من حب الشباب سريعًا، بحسب ما ذكر موقع "Asia one".