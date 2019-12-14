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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يعاني عدد كبير من الشباب من مشكلة البثور، وانسداد المسام وخلايا الجلد الميتة كذلك، ويحاولون التخلص منها بطرق مختلفة أولها التنظيف.
ونقدم لكم اليوم بعض الأطعمة التي تساعد الجسم في الحفاظ على نضارة البشرة والشفاء من حب الشباب سريعًا، بحسب ما ذكر موقع "Asia one".
كانت هذه تفاصيل خبر وداعا لمشكلات الجلد.. فقط تناول هذه الأطعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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