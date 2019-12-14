أبرزهم أصحاب الضغط المنخفض.. فئات ممنوعة من الصيام المتقطع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- حسناء الشيمي الصيام المتقطع نظام غذائي يتبعه البعض بهدف إنقاص الوزن، ويعتمد على الامتناع عن الطعام لمدة 16 ساعة تشمل ساعات النوم، وتناول المشروبات الخالية من السكر مثل الماء والأعشاب بدون سكر في تلك الفترة، ثم تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط على مدار اليوم. للمزيد عن أبرزهم أصحاب الضغط المنخفض.. فئات ممنوعة من الصيام المتقطع.. اضغط هنا

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