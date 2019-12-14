فوائد استخدام برايمر العين قبل وضع مكياج العيون

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - برايمر العيون، بات مستحضرا لا غنى عنه، سواء في ما يخص مكياج الليل والمناسبات المميزة، او في ما يخص مكياج النهار، إذا كنت ترغبين في الحفاظ على مكياج العيون طوال اليوم. برايمر العيون صار بمثابة المستحضر الانقاذي لكل سيدة تعاني سيلان مكياجها او تشوّهه بعد مرور بضعة ساعات على تطبيقه.

في البداية، دعينا نوضح لك اهمية استخدام برايمر العيون، إذا لم يسبق ان استخدمته.



ما هي فائدة برايمر العيون؟

فائدة برايمر العيون



• يعمل برايمر العيون على تثبيت مكياج العيون اي تثبيت الكونسيلر وظلال العيون.

• يتم مدّ هذا المستحضر خلال ثوان على الجفن وأعلى العين، بهدف ترطيب هذه المنطقة حيث تكثر التجاعيد والخطوط، فيملأها أي انه يترك اثرا مشابها للفيلر.

• يعمل برايمر العيون على ابراز لون ظلال العيون، من دون أن يتأثر بلون البشرة. كما يحمي مكياج العيون من السيلان والتشقق، وبالتالي فإنه يوفر على السيدة اعادة ترميم ما فسد من مكياجها.

• يضفي برايمر العيون مزيدا من الحيوية والجاذبية على عينيك.

إقرئي أيضاًً :أصول اختيار لون البودرة المناسبة للبشرة السمراء



كيف يستخدم برايمر العيون؟ وحيل رائعة أبعد من العيون ...

برايمر العيون



• يتم تطبيق برايمر العيون على بشرة نظيفة، وذلك قبل تطبيق الكونسيلر وكريم الاساس اي الفاونديشن.

• طبقي برايمر العيون على الجفن المتحرك من اجل تثبيت ظلال العيون والحصول على الاشراق المطلوب، إنما ايضا يمكنك تطبيقه تحت العينين اي على الهالات السوداء، وذلك قبل الكونسيلر، ما ييساهم في تثبيت الكونسيلر ومنعه من السيلان.

• من الخفايا الرائعة لبرايمر العيون، هو امكان استخدامه على الحواجب، شرط تطبيق كمية ضئيلة منه على الحاجبين ثم تمشيطهما، وأخيرا تطبيق قلم تحديد الحواجب. هذا ما يساهم في تثبيت مستحضر تحديد الحواجب فترة اطول.

• من الحيل الرائعة ايضا لبرايمر العيون، امكا تطبيقه على الحبوب والبثور والشوائب عموما، ثم الانتظار ليجف وأخيرا تطبيق كريم الاساس او بودرة الوجه. هذا ما يساعد في الحصول على تغطية رائعة للشوائب طوال اليوم.

• كما سبق ان ذكرنا، فإن برايمر العيون يملأ البشرة في مناطق الخطوط والتجاعيد ليجعلها ملساء. لذلك، يمكن الاستفادة من ميزة برايمر العيون هذه، من اجل اخفاء بعض الخطوط التي تحيط بمنطقة الفم. طبقي القليل من برايمر العيون فوق الشفة العليا تحديدا، واملئي الفراغات، واستمتعي ببشرة مشدودة.

إقرئي أيضاًً :طريقة رسم الحواجب