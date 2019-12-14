كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - القشرة تشكل مشكلة محرجة ومزعجة جداً بالنسبة إلى الكثيرمن السيدات. فما من شيء أسوأ من أن تشعر السيدة بالرغبة في حك فروة رأسها وما ينتج عنه من تساقط للقشرة التي تكسو لاحقاً كتفيها!

التصدي لقشرة الشعر وحماية فروة الرأس منها، مطلب الكثير من السيدات. وليس عجباً أن تزدحم رفوف المتاجر بالعديد من المنتجات والكريمات والشامبو الذي يعمل على محاربة القشرة.



في هذا التقرير، نعرض عدداً من الحلول لتحضير خلطات منزلية للتصدي للقشرة وحماية فروة الرأس منها.

الأسبرين وزيت الشاي

ماسك الأسبرين

الأسبرين:

يحتوي الأسبرين على حمض الساليسيليك وهو المادة الفاعلة نفسها المتوافرة في العديد من أنواع الشامبو المعالجة للقشرة. يتم سحق حبتينمن الأسبرين إلى أن تتفتت وتصبح بودرة ناعمة. بعدها تخلط بالكمية التي تستخدم عادة من الشامبو لغسل الرأس. يترك الخليط على الرأس مدة دقيقتين إلى ثلاث ثم يشطف بعدها يغسل الشعر مرة ثانية بالشامبو من دون الأسبرين.

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زيت شجرة الشاي:

أظهرت إحدى الدراسات أن الشامبو الذي يحتوي على 5٪ من زيت شجرة الشاي يحسن بشكل كبير من حدة مشكلة القشرة. من الخلطات التي أثبتت فاعليتها في محاربة قشرة الرأس، هي إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو المفضل أثناء غسل الشعر بشكل طبيعي.

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صودا الخبز وخل التفاح

ماسك خل التفاح مفيد للشعر

صودا الخبز:

يرطب الشعر بالمياه الفاترة ثم يفرك بحفنة من صودا الخبز إنطلاقاً من فروة الرأس وصولاً إلى أطراف الشعر. بعدها يغسل الشعر بالمياه فقط من دون تطبيق أي شامبو. السر يكمن في احتواء صودا الخبز على مادة تقلل الفطريات المفرطة التي يمكن أن تسبب القشرة. في البداية، قد تشعرين ببعض الجفاف لكن بعد بضعة أسابيع ستبدأ فروة رأسك بإنتاج الزيوت الطبيعية، تاركة شعرك أكثر نعومة وخالية من الرقائق.

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خل حمض التفاح:

يشكل خل التفاح علاجاً قوياً جداً ضد القشرة، إذ أن حموضة خل التفاح تغير درجة حموضة فروة رأسك، مما يجعل من الصعب على القشرة أن تنمو. يخلط ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب من الماء في زجاجة ثم يرش المزيج على فروة الرأس. يلف الرأس بمنشفة ويترك مدة 15 دقيقة إلى ساعة، بعدها يغسل الشعر كالمعتاد. ينصح بتطبيق هذا العلاج مرتين في الأسبوع.