ماسك الأرز والحليب لتفتيح البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - ماسك الارز والحليب، يعتبر من الوصفات الرائعة لا بل المذهلة، بالنسبة الى السيدات الباحثات عن خلطة طبيعية، تساعد في تفتيح لون البشرة وتخفيف حدة البقع اللونية والتصبغات واعادة الاشراق والحيوية والنضارة الى البشرة.



لذلك، ننصحك فيحال كنت تستعدين لمناسبة مهمة، ان تهتمي ببشرتك عبر تطبيق ماسك الارز والحليب لتفتيح البشرة. وللحصول على نتائج قصوى، يمكنك البدء بتطبيق هذه الوصفة قبل نحو 10 ايام من موعد المناسبة، لكي يتسنى لك تطبيق 3 الى 4 جلسات.



قبل عرض الوصفة، تعرفي الى فائدة ماسك الارز والحليب للبشرة :

فائدة ماسك الارز والحليب للبشرة



الحليب غني بالبروتيينات والانزيمات والفيتامينات والمعادن الطبيعية، اضافة الى غناه بحمض اللبنيك الذي يعمل على تفتيح البشرة.

لذلك، استخدم الحليب منذ القدم في مجال العناية بالبشرة، وأشهر سيدة استعملته هي كليوبترا.



اما الارز فيتميز باحتوائه على مركبات فينولية، تعالج احمرار البشرة والتهاباتها. كما انه غني بمضادات الاكسدة الضرورية من اجل محاربة الجذور الحرة التي تعجل بروز علامات الشيخوخة المبكرة من خطوط وتجاعيد وترهل للبشرة. لذلك يعتبر الارز مفيدا لمحاربة التجاعيد ولشد البشرة.



اليك طريقة تحضير ماسك الارز مع الحليب للبشرة:

ماسك الارز مع الحليب للبشرة



في وعاء نظيف، امزجي 3 ملاعق من الارز المطحون او الارز الناعم مع ملعقتين من الحليب من اجل الحصول على مزيج سميك، يسهل تطبيقه على البشرة.

يترك الماسك على بشرتي الوجه والعنق، مدة 20 دقيقة.

بعدها يغسل بالماء الدافئ ويجفف بمنشفة قطنية ناعمة.

يمكنك تكرار هذا الماسك مرة الى مرتين أسبوعيا.

كما يمكنك استبدال الحليب العادي بحليب جوز الهند.

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