ألوان مناكير تناسب الفستان الاخضر... من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - الفستان الاخضر، طبع أناقة السيدة حول العالم، وصار اللون الذي يحيط المرأة بحضور قوي وجذاب ورصين في الوقت نفسه. فرأينا العديد من المصممين العالميين يقدمون الفستان الاخضر بنسخ رائعة في عالم الهوت كوتير، منهم إيلي صعب وجيفنشي وغوتشي وفيرا وانغ...



يبقى السؤال ما هو لون المناكير الانسب والافضل مع الفستان الخضر ؟



الاجابة على هذا السؤال، لن تكون بهذه البساطة، إذ ان انتقاء لون المناكير، يعتمد على الدرجة اللونية للفستان الاخضر وذوق السيدة ولون بشرتها طبعا.



إنما عموما نقدم الخيارات الآتية من ألوان مناكير تناسب الفستان الاخضر.



1. المناكير الفرانش:

المناكير الفرانش

يعتبر من اللوان التي تتناسب مع كل انواع الملابس والالوان. لون يناسب السيدة الكلاسيكية، ننصحك بتجربته شرط ان تختاري لون أبيض يتناسب مع لون بشرتك.



2. المناكير النيود:

المناكير النيود

العديد من النجمات اخترن لون مناكير نيود مع الفستان الاخضر، كالبيج النيود. من بين هؤلاء النجمة جوليان مور والنجمة انجيلينا جولي وجنيفر لوبيز.

Advertisements



3. المناكير الاحمر:

المناكير الاحمر

نعم المناكير الاحمر يعتبر من الالوان التي تناسب الفستان الاخضر، اذا اردت اختيار لون جريء ونابض، كما فعلت النجمة صاحبة البشرة السمراء الحسناء لوبيتا نيوغو Lupita Nyong'o عندما ارتدت فستانا اخضر من ديور للمشاركة في أمسية BAFTA في العام 2014.



4. المناكير الداكن:

المناكير الداكن

سواء كان الاخضر الياقتوي الداكن او المناكير الاسود، لون يحاكي اسلوب الفاشينيستا ويبرز جمال الاظافر ونعومتها. هذا ما اختارته النجمة سيلينا غوميز عندما اطلت بفستان أخضر ياقوتي من علامة "بول كا" .



5. الازرق:

الازرق

الازرق السماوي قد يتناسب في بعض لحيان مع الفستان الاخضر، شرط ان تجيدي اختيار الدرجة اللونية المتناسقة. هذا ما فعلته تماما النجمة دوتزن كروس Doutzen Kroes عندما تألقت بفستان من توقيع المصمم العالمي ايلي صعب لدى حضوها مهرجان كان السينمائي الدولي في العام 2012.

إقرئي أيضاً

أجمل ألوان مناكير خريف وشتاء 2019 و2020

مناكير أبيض مزين بأجمل رسومات الأظافر

جل طلاء الأظافر... متى يفسد أظافرك؟