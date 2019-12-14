كيف تجذبين الرجل من خلال العطر ؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - العطر يلعب دورا مهما في إبراز شخصية السيدة وذوقها. كما يساهم في تعزيز حضورها وترسيخه. وحين يأتي الحديث عن الجاذبية بين الرجل والمرأة، فإن العطر يعتبر جزءا اساسيا من بين مجموعة من عناصر، تساهم في جذب الرجل الى المرأة.



معروف ان العطر الجذاب، تعريفه يختلف من سيدة الى اخرى ومن رجل الى آخر، إنما تبقى هناك مجموعة من العناصر التي تساهم في جعل خيارك صائبا:



نصائح لاختيار عطر جذاب يأسر الرجل:

نقترح عليك تجربة هذه العطور



• إذا اردت ان تأسري الرجل بحضورك، فإن العطر يشكل الوسيلة لا بل الحيلة الاهم لذلك. لأن التعرف الى الرائحة يقع في منطقة بالدماغ قريبة جدا من المكان الذي تحفظ فيه الذاكرة. هذا ما يفسر استعادة الشخص بعض الذكريات عندما يشم رائحة ما.

• لكي ترسّخي حضورك في ذاكرة الرجل، حاولي استخدام العطر نفسه في غرفتكما الزوجية.

• قبل تطبيق العطر، احرصي على ترطيب بشرتك اولا إما بكريم من مجموعة العطر نفسه، او باستخدام كريم خال من اي رائحة، لكي تضمني استمرار العطر طويلا على بشرتك.

• طبقي العطر في اماكن النبض لكي يستمر طويلا على بشرتك. نقترح عليك تطبيق العطر على المعصم وخلف الاذنين وخلف الركبتين وعلى الشعر.

• اختاري عطرا عميقا اي يتمتّع بنغمات دافئة على مستوى القاعدة، كالنغمات الخشبية والتوابل والفانيليا. الفانيليا مثلا تعتبر من النغمات الدافئة والآسرة جدا، تماما كخشب الصندل والمسك والقرفة.

• ابتعدي عن العطور الخفيفة والمنعشة اي التي تفوح برائحة الحمضيات والفاكهة.

• نقترح عليك تجربة عطور مثل Coco noir من شانيل أو عطر bvlgari magnolia sensual أو عطر vanilla Fatale من tom ford.

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