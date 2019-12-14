كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - الشعر، تاج المرأة. لذلك في المناسبات المهمة واللحظات السعيدة، تبحث السيدة عن تسريحة مميزة لتتألق بها، وكأنها نجمة تطل امام المعجبين على السجادة الحمراء. وبما ان موعد الاحتفال بليلة رأس السنة قد اقترب، فقد اخترنا لك اجمل تسريحات ويفي لسهرات رأس السنة. ومَن الافضل من النجمات العالميات لكي تجمعي أفكارا مميزة لتستلهمي منها تسريحتك المقبلة؟



تعرفي معنا في هذا الالبوم الذي يضم مجموعة من اجمل صور اطلالات النجمات على البساط الاحمر، لكي تستلهمي منها تسريحات ويفي تناسب اطلالة ليلة رأس السنة.



أجمل اطلالات النجمات بتسريحات شعر ويفي:



عندما نتحدث عن تسريحات شعر ويفي ريترو، فإننا نقصد بذلك، تسريحات متألقة وبسيطة بعيدة عن الشعر المرفوع والمبالغ فيه.

ورغم ان تسريحات الشعر المتموج اي الويفي غالبا ما تأتي منسدلة، فإن هذا لا يعني بالضرورة ان التسريحات مستنسخة، اذ ان كل نجمة اطلت بمظهر معين، من دون اي تكرار لاطلالة نجمة اخرى.



1. النجمة روز بيرن rose byrne:

روز بيرن

يمكنك اعتماد هذه التسريحة البسيطة في امسية رأس السنة، شرط ان تنسقيها مع فستان أنيق منالدانتيل او الباييت، ومكياج ناعم ومشرق لتحصلى على إطلالة مثالية تلفت أنظار كل الحاضرين.

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2. النجمة أليسن ويليامز Allyson Williams:

أليسن ويليامز

اختارت تسريحة الويفي مع الشعر الطويل المنسدل على الكتفين والمفرود الى النصف. تحتاج احيانا هذه التريحة الى اضافة بعض خصلات الاكستشن المتموجة لكي تزيدي كثافة الى شعرك، لكي تتمكني من عمل الخصلات المتموجة.



3. النجمة كاري واشنطن Carry Washington:

كاري واشنطن

تسريحة رصينة بالشعر الويفي المتوسط الطول. تليق هذه التسريحة بالسيدة الاربعينية اذ تضيف الى وجهها الكثير من الحيوية والشباب. يكفي فرد الشعر الى جهة اليمين او اليسار مع رد الباقي الى الخلف وفق تسريحة الويفي العريض.

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4. النجمة كريستينا هندريكس Christina Handricks:

كريستينا هندريكس

عندما تحدث عن الويفي فإن اول ما يتبادر الى الذهن هو الشعر الطويل، الا ان هذه النجمة اثبتت باطلالتها العكس تماما. ومنحت محبات الشعر القصير فكرة رائعة لتصفيف شعرهن في ليلة رأس السنة. خصلات ويفي مع حجم منتفخ!



5. النجمة ديان كروغر Diane Kruger :

ديان كروغر

ادهشت باطلالتها هذه الحاضرين، بعدما نسّقت فستانها الفضي مع تسريحة ويفي ريترو مستوحاة من زمن هوليوود القديم. اذا كنت تتمتعين بشعر ناعم وخفيف، يكفي اضافة الرغوة المثبتة الى أطراف شعرك وتجفيفه باستخدام الرأس المدوّر، لكي تحصلي على نتيجة مذهلة. فتسريحة الويفي هنا، اقتصرت على اطراف الشعر، فيما بقي القسم الباقي مالسا.



6. النجمة كونستانس وو Constance Wu:

كونستانس وو

اختارت تسريحة ويفي جانبية، مع اضافة اكسسوار ناعم لابراز ملامح الوجه وتحديدا منطقة العينين. حيلة رائعة تناسب اطلالة رأس السنة، اذ تمنح السيدة اطلالة ملكية.



7. النجمة إيما ستون Emma Stone:

إيما ستون

اختارت النجمة إيما ستون لاطلالتها على السجادة الحمراء، تسريحة الويفي العريض مع الغرة الجانبية. تموجات ريترو بالشعر الأحمر اللامع، بدت متناسقة جدا مع لون بشرتها وفستانها الاصفر.

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8. النجمة جيمي راي نيومن Jaime Ray Newman:

جيمي راي نيومن

تموجات عريضة ملتفة بعضها على بعض، وغير متفلتة، مع شعر مردود الى جهة واحدة. هذا الوضوح في التسريحة جعل اطلالتها ريترو وسلّط الضوء على ملامح وجهها وسحنتها النقية.

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