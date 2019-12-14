كيت ميدلتون بتاج الليدي ديانا للمرة العاشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - بدت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، في غاية الأناقة أثناء وصولها إلى حفل استقبال السلك الدبلوماسي السنوي للملكة في قصر باكنغهام، حيث وصلت مع الأمير وليام. ووضعت الدوقة تاج الليدي ديانا“Lover's Knot“ وارتدت فستانًا من ألكساندر ماكوين، بينما بدا الدوق وسيمًا في بدلة سوداء. إنضم نبلاء "The Cambridges" إلى الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوول أثناء استقبالهم الضيوف.

كيت ميدلتون باطلالة ملكية

كيت ميدلتون بفستان من الكساندر مكوين





في شهر ديسمبر من كل عام، تقيم الملكة حفل الاستقبال الدبلوماسي الفخم في منزلها في لندن، وتُفتح أبواب القصر لحوالى 1000 ضيف، بمن فيهم السفراء والمفوضون الساميون والمسؤولون الحكوميون وكبار أفراد العائلة المالكة.

بدت كيت ملكية في اطلالتها، كما وصفها خبراء الموضة. كما أنها كانت ترتدي بفخر وشاحها الملكي الأزرق الفيكتوري مع بروش العائلة المالكة على فستانها من تصميم ألكساندر ماكوين. وضعت دوقة كامبريدج تاج الأميرة ديانا من جديد، هذا التاج المرصّع بغطاء الرأس من الماس واللؤلؤ، وقد تلقته ديانا كهدية زفاف من الملكة إليزابيث عام 1981، ووضعته كيت لأول مرة في ديسمبر2015 لاستقبال السلك الدبلوماسي.

عن حفل الاستقبال الدبلوماسي

الملكة اليزابيث



يحصل هذا الحفل كل عام وهو من أهم الأحداث في القصر الملكي البريطاني؛ يُطلب فيه ارتداء زيّ خاص، فهناك نظام صارم لوضع ربطة العنق البيضاء وبدلة بذيل طويل للرجال، وفساتين طويلة للنساء. كما يتم عرض الماس، والتيجان، والميداليات.

كانت الملكة آخر من وصل إلى حفل استقبال السلك الدبلوماسي، واختارت وضع تاج فلاديمير، مرتدية فستانًا صمّمته أنجيلا كيلي. اطلالتها كانت مشعة بالزمرد والماس.

وكان أمير ويلز ودوقة كورنوال حاضرين أيضًا في حفل استقبال السلك الدبلوماسي، بعد حضورهما عيد الشكر مع السير دونالد جوسلينج في اليوم نفسه. وارتدت كاميلا تاج Boucheron مع فستان كريمي للمصمم بروس أولدفيلد، بينما ارتدى زوجها تشارلز بدلة توكيسدو. تزينّت الدوقة بزوج من الأقراط المتدلية وقلادة.

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كيت ارتدت تاج الليدي ديانا عشر مرات

كيت ميدلتون في يوم زفافها وضعت تاج ليدي ديانا



كما ذكرنا ليست هذه المرة الاولى التي ترتدي فيها كيت ميدلتون تاج الليدي ديانا. خلال الحدث نفسه العام الماضي، ارتدت كيت ثوبًا مزينًا من جيني باكهام ووضعت التاج نفسه وخاتم ألماس للأميرة ديانا. وقد وضعت تيجانها تسع مرات قبل. المرة الأولى وضعت تاجًا من كارتييه يوم زفافها. التاج الثاني كان مصنوعًا من الماس واللؤلؤ، في عشرينيات القرن العشرين، وقد تم إعارته لها من قبل الملكة لحفل الاستقبال السنوي في عام 2013، ثم ارتدته مرة أخر على شرف الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته، بنغ ليوان. هذا، واستعارت دوقة كامبريدج ،كيت ميدلتون، تاج Lover's Knot كهدية زفاف للأميرة ديانا من الملكة، وذلك للقيام بوظائف دبلوماسية- كان آخرها في مأدبة تكريمًا لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، التي عقدت في قصر باكنغهام، في يونيو الماضي.

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