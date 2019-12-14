اكتشفي أبرز أحذية مايا دياب المفضلة والغريبة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تُعتبر مايا دياب أيقونة من أيقونات الموضة في الوطن العربي، وذلك بسبب اطلالاتها الجريئة وخياراتها المميزة في الموضة، إن كان من الملابس أو الاكسسوارات، وكثيرات من النساء يستلهمن من مايا أفكارًا لاطلالاتهنّ في مختلف المناسبات، ويتابعن خياراتها ليقتنين القطع نفسها من الموضة في ما بعد، واليوم جمعنا بالصور أبرز أحذية مايا دياب المفضلة والغريبة، شاهديها واختاري منها التصميمات التي تناسب اطلالاتِك.



الأحذية الرياضية خيار مايا دياب مع الاطلالات الكاجوال:

مايا دياب في اطلالات مع الأحذية الرياضية





مع الاطلالات اليومية الكاجوال تعمد مايا دياب لاختيار الأحذية الرياضية المريحة بألوان مختلفة، مثل الأسود والأبيض والرمادي، والتي تنسقها بشكل مميز إما مع اطلالاتها في الأزياء الرياضية، أو مع الجينز، أو مع التنسيقات العصرية في الفساتين والتنانير.

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أحذية ذات طابع عسكري خيار مايا دياب المفضل:

أٔحذية ذات طابع عسكري من خيارات مايا دياب المفضلة





عندما لا نشاهد مايا دياب في الأحذية النسائية ذات الكعب العالي، نشاهدها في الأحذية ذات الطابع العسكري الرائجة جدًّا هذا الموسم، وتكون عمومًا مصنوعة من الجلد ولها أربطة تمتد على طول الحذاء حتى تصل أعلى حدّ الكاحل، ومؤخرًا شاهدنا مايا دياب وقد اعتمدتها مع عدد من الاطلالات المميزة، ونسقتها مع الشورت والتنورة وغيرها.



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الأحذية الكلاسيكية النسائية خيار مايا دياب المفضل:

أحذية كلاسيكية كعب عال من خيارات مايا دياب المفضلة



مهما بلغت اطلالات مايا دياب من الغرابة، لكن تبقى الأحذية النسائية بقصتها الكلاسيكية مع المقدمة المدببة والكعب الرفيع العالي المفضلة بالنسبة لها، وتختارها غالبًا من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin بألوان مختلفة مثل الأسود، والأبيض والأحمر، والدرجات المعدنية مثل الفضي والذهبي، وتنسقها مع مختلف اطلالاتها الرسمية في الفساتين القصيرة أو في فساتين السهرة.

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اكتشفي بالصور بعض أبرز أحذية مايا دياب المفضلة والغريبة، التي تختارها دائمًا من أحدث إصدارات دور الأزياء العالمية، وشاهدي كيف نسقتها بأساليب عصرية مع اطلالاتها المتنوعة.