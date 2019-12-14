سيندي كراوفورد تلهم النساء في الـ 50 أجمل الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - سيندي كراوفورد Cindy Crawford كانت تُعتبر واحدة من أكثر عارضات الأزياء شهر في العالم، وكانت من بين الأسماء اللواتي ابتكرن مصطلح الـ “Super models” في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وإلى اليوم وعلى الرغم من بلوغها عامها الـ 53، غير أنها مازالت تتمتع بجمالها الجذاب وقوامها الرشيق والممشوق، واطلالاتها التي تعتمدها لمختلف المناسبات، تتسم بالنمط الأنيق والعصري، ومن خلالها تلهم كثيرات من النساء في الخمسين أجمل الأفكار.



سيندي كراوفورد في اطلالة مسائية أنيقة في الجينز:

لوك مسائي عصري في الجينز والبليزر نسقته سيندي كراوفورد





تنسيق مسائي اعتمدته سيندي كروافورد Cindy Crawford اتسم بالأناقة والعصرية في آنٍ واحد، وقد اختارت فيه بنطلون جينز سكيني باللون الأزرق الداكن مع توب باللون الأسود، ومن فوقها جاكيت بليزر باللون البيج، وأكملت الاطلالة بحقيبة كلاتش بنقشة جلد النمر وصندل بكعب عالٍ.



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لوك مميز باللونين الأسود والبيج اعتمدته سيندي كراوفورد:

تنسيق أنيق في التنورة الميدي اعتمدته سيندي كراوفورد





في إحدى المناسبات المسائية شاهدنا سيندي كراوفورد Cindy Crawford وقد نسقت لوك أنيقًا في تنورة ميدي باللون العسلي زينت خصرها بحزام رفيع من الجلد، مع توب أنيقة باللون الأسود مكشوفة الأكتاف، واختارت مع اللوك صندلًا أسود بكعب عالٍ.

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فستان أحمر ميدي تألقت به سيندي كراوفورد:

سيندي كراوفورد في فستان ميدي باللون الأحمر





الفساتين الميدي تناسب طويلات القامة وهنا سيندي كراوفورد Cindy Crawford تألقت في اطلالة مشرقة باللون الأحمر في فستان ميدي، قصته ضيقة وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون الفضي، وزينت اللوك بأقراط ماسية ناعمة.

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سيندي كراوفورد أنيقة في فستان باللون الأسود:

فستان أسود ماكسي تألقت به سيندي كراوفورد





اطلالة ساحرة تألقت بها سيندي كراوفورد Cindy Crawford على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيها فستان سهرة باللون الأسود بقصة الأوف شولدرز الراقية والمواكبة للموضة، قصته ضيقة وله فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون الأسود.



سيندي كراوفورد Cindy Crawford في الخمسين من عمرها، تتألق بأجمل الاطلالات وتلهم النساء في سنّها أجمل الأفكار لمختلف المناسبات.

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