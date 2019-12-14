موديلات بدلات سواريه لإطلالات رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - أدرجت دور الأزياء العالمية مجموعة من البدلات السواريه، ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020.



اذا كنتِ تبحثين عن إطلالة فخمة وعملية تظهرين بها في سهرة رأس السنة، فليس هناك أنسب من البدلات السواريه . لذلك، تعرفي الى اختيار الموديل المناسب لكِ وطرق تنسيقها.





بدلات سهرة مطرزة

Giorgio Armani



قدمت ماركة جورجيو أرماني Giorgio Armani بدلة بتصميم فريد حيث تألفت من جاكيت مغطى بالترتر وجمبسوت بخامة شفافة وطبعات شديدة الرقة وزين اللوك بوشاح مصمم من القصاصات الملونة وهو كل ما تحتاجينه لإطلالة خاطفة للأنظار في ليلة رأس السنة، كذلك أحببنا البدلة السوداء المطرزة بالذهبي من توقيع ألكسندر ماكوين Alexander McQueen وننصحك بتنسيقها مع كلاتش ذهبي وحذاء أسود.

بدلات سواريه براقة

Badgley Mischka



ركزت بعض الماركات على البدلات المصممة بألوان معدنية لامعة، قدمت ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka بدلة زرقاء فاتحة مزدانة بتطريز ناعم، كما خطفت أنظارنا البدلة الذهبية من توقيع دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana والتي زودت بياقات عريضة بطبعة النمر الدارجه، احرصي على تنسيقها مع اكسسوارات سوداء حتى لا تبالغي بإطلالتك.

بدلات سهرة مطبعة



Moschino



تجرئي واعتمدي صيحة البدلات المزينة بالطبعات كما في الموديلات التي رصدناها من مجموعة ماركة موسكينو Moschino، ونسقيها مع حذاء أبيض وحقيبة بأحد ألوان البدلة، هذا الستايل يناسب النحيفات طويلات القامة.

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بدلات سهرة ناعمة

Christian Siriano



اذا كنتِ ترغبين في إطلالة هادئة وبسيطة يمكنك إختيار بدلة أحادية اللون بتطريز ناعم على الأكتاف كما في تصميم كريستيان سيريانو Christian Siriano أو البدلة السوداء عريضة الأكتاف المزينة بحزام أسود رفيع من فيرساتشي Versace، يمكنك تزيين هذه الموديلات بحقائب وأحذية مطرزة لتضفي عليها لمسة فخمة تليق بسهرة رأس السنة.

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