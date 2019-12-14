موديلات فساتين سهرة كتف واحدة لسهراتك المقبلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - قدّمت دور الأزياء العالمية تصاميم خلابة من فساتين سهرة بكتف واحدة ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020.



تعرفي إلى آخر الصيحات وأكتشفي الموديل الذي يناسب شكل جسمك لإطلالة مميزة في سهرة رأس السنة.

فساتين سهرة للقوام الكمثري



Badgley Mischka



حظيت فساتين السهرة المصممة بتنانير منفوشة بحضور كبير على خشبات عروض ربيع 2020، قدمت ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka فستان فوشيا مطبع بالورود الزرقاء حول منطقة الصدر والبطن ويعتبر من الموديلات المثالية لصاحبات القوام على شكل الكمثرى حيث يساعد في إخفاء المناطق الممتلئة، كذلك فساتين جيامباتيستا فالي Giambattista Valli وماركيزا نوت Marchesa Notte.

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فساتين سهرة للقصيرات

Marchesa Notte



سجلت الفساتين مستقيمة القصة لا سيما موديلات حورية البحر حضورًا بارزًا على منصات عروض باميلا رولاند Pamella Roland، إيلي صعب Elie Saab وتاداشي شوجي Tadashi Shoji وتعتبر من الموديلات التي تزيد من طول القامة بالإضافة إلى الفساتين المشقوقة على الجانب من مجموعة براندون ماكسويل Brandon Maxwell وماركيزا Marchesa.

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فساتين سهرة للأكتاف الكنزه

فساتين للأكتاف الكنزه



ركزي على فساتين السهرة المصممة بكم بارز لتخفي شكل الكتفين النحيلين، تجدين تصاميم فريدة لدى بلومارين Blumarine وباميلا رولاند Pamella Roland كما أحببنا الفستان المزدان بالريش عند أحد الكتفين ومنطقة الصدر من جي مندل توقيع J. Mendel.

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فساتين سهرة للنحيفات

Alexander McQueen



اذا كنتِ نحيفة الجسم فأنتِ في حاجة إلى فستان مزين بالكشاكش كما في مجموعة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، أيضًا الفساتين المزينة بالطبعات من مجموعة نعيم خان Naeem Khan ستظهرك بقامة مثالية.

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