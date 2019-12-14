خواتم خطوبة رخيصة اختارها مشاهير أثرياء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تضجّ مواقع التواصل كل حين بأسعار خواتم النجمات الباهظة جداً؛ ولا زلنا نتذكر قيمة خاتم خطوبة النجمة جينيفر لوبيز التي بلغت 1.8 مليون دولار، وخاتم باريس هيلتون (مليوني دولار)، وكاردي بي (500,000 دولار)، وهالي باري وسكارليت جوهانسون (400000 دولار)، وغيرهن كثيرات من اللواتي عرضن خواتمهن الملفتة على موقع انستقرام وغيره. بالمقابل، بعض النجمات لبسن خواتم رخيصة جداً ويفاخرن بها. فلنتعرّف عليهن:

كريستينا ريتشي بخاتم خطوبة كلاسيكي

خاتم خطوبة كريستينا ريتشي

"كريستينا ريتشي" حبيبة هوليوود كما يسمّونها دائماً تظهر بشكل متألّق، وهي تشتهر بأدوارها في أفلام وبرامج تليفزيونية منذ عام 1990، وكذلك فيلم Casper عام 1995. تعمل الممثلة منذ فترة طويلة لدرجة لا نتعجّب فيها أنّ ثروتها الصافية تقدر بنحو 18 مليون دولار. ومع ذلك، لا يبدو أنّ إمتلاك كل تلك الشهرة والثروة قد أفسد رأس Ricci كثيرًا. عام 2013، إنخطبت النجمة لصديقها جيمس هيرديجين، وكان من الواضح أنّها كانت سعيدة بهذا الحب، ويبدو أنّها كانت أكثر إهتمامًا بعلاقتها من المال، ووفقًا لـ،InStyle فإنّ خاتم الخطوبة من Ricci كان خاتماً بسيطاَ من ثلاثة أحجار وليس ماسياً، ولم يكلّف مبلغًا هائلاً مقارنة بغيرها من النجمات.

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خاتم خطوبة كيرا نايتلي صغير جداً

كيرا نايتلي

قامت كيرا نايتلي بدور البطولة في عدد من الأفلام الضخمة ذات الإقبال الكبير، بما في ذلكPirates of the Caribbean و .Love Actuallyعملت نايتلي أيضًا على عدد من الأفلام الأخرى. تّقدر الثروة الشخصية لـ Knightly بـ 60 مليون دولار، وقد تمّت خطوبتها عام 2012، وانتظر معجبوها بفارغ الصبر رؤية نجمتهم بحفل الخطوبة. كان خاتم خطوبة Knightly أنيقًا رغم أنه كان ماسياً بسيطًا بشريط ذهبي عادي وليس باهظ الثمن.

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ميشيل أوباما لم تغيّر خاتم خطوبتها لسنوات

ميشيل اوباما

بصفتها السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، فإنّ ميشيل أوباما تمتلك أموالاً طائلة. وبالإضافة إلى السنوات الثماني التي قضاها زوجها في البيت الأبيض، كانت ميشيل محامية لعدة سنوات، وتُقدر ثروتها بـ 70 مليون دولار. المعروف أنّ الثنائي أوباما مثال للعلاقات الزوجية... من هنا إختارت ميشيل أن تضع خاتم الخطوبة نفسه لسنوات، حتى عام 2017، حيث كانت قد إختارت التمسّك بخاتمها السوليتير البسيط لفترة طويلة. كان لخاتم الخطوبة قيمة عاطفية لأوباما، التي تزوجت عام 1992، لذلك لم تكن تهتم حقًا بمدى قيمة الخاتم المادية.

زوجة مارك زوكربرغ تضع خاتماً عادياً

خاتم خطوبة بريسيلا تشان

زوجة مخترع موقع الفايسبوك المليونير مارك زوكربرغ، ليست نجمة لكنها على قائمة الأغنياء في العالم، إذ تبلغ ثروتها 50 مليار دولار، فيما تبلغ ثروة مارك 68 بليون دولار. رغم أموالهما الطائلة، بلغت قيمة خاتم خطوبة بريسيلا 25000 دولار. هذا ليس مبلغاً زهيداً، إنّما نسبة لثورة الثنائي، فالخاتم ليس باهظ الثمن. الخاتم من حجر الياقوت والماس.