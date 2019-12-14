صور.. أول ظهور لابن بوراك وفهرية

قبل 8 أشهر، رزق الممثلان التركيان بوراك أوزجفيت وفهرية أفجين، بأول مولود لهما، وسمياه كاران، ولكن طيلة الفترة الماضية لم يظهر كاران للإعلام، واليوم يوثق أول ظهور له.

عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت الممثلة التركية فهرية أفجين صور جمعتها بابنها كاران، وشاركتها مع جمهورها ومتابعيها.

ظهر الطفل مرتديا زي الفضاء، وكتبت فهرية في تعليها على الصور، "كاران كابتن سفينة الفضاء".

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فهرية بوزن زائد

وبدت فهرية وقد خسرت الكثير من وزنها، الذي اكتسبته بعد ولادة نجلها مباشرة، فقد انتشرت لها عدة صور عبر الإنترنت أثار صدمة الجمهور والمتابعين للثنائي حول العالم.

زواج بوراك فهرية

وكان بوراك قد تزوج من فهرية، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "طائر الحب"، وهي القصة التي ترجمت لقصة حقيقية، وتزوجا في عام 2017، في حفل دخم أقيم على نهر البوسفور، حضره الأهل والأقارب.

ورزقا بأول مولود لهما كاران في أبريل الماضي.