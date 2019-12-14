رغم تقابلهما مرتين فقط.. علاقة خاصة بين لبلبة وهيثم زكي: فيكي شبه من ماما

رغم أنهما لم يلتقيا سوى مرتين، إلا أن علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنانين لبلبة وهيثم أحمد زكي، الذي رحل عن دنيانا في7 نوفمبر، عن عمر ناهز 35 عاما.

لم تستطع الفنانة لبلبة استيعاب خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، فور إعلانه وظنت أنه مجرد شائعة، وقالت خلال حديثها لـ"الوطن"، "ظننتها شائعة قبل أن يتم تأكيد نبأ الوفاة، الذي أحزنني بشدة لأنه عاش حياته دون والديه، فأنا لم أره سوى مرتين، إحداهما وقت عزاء والده أحمد زكي، والثانية أثناء تواجدي في حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى".

وأضافت: "التقيته صدفة لأجده يقول لي: أنا بحبك قوي، فرددت عليه: وأنا كمان بحبك، ولكنه استكمل حديثه قائلاً: أنا مش بحبك علشان أنتي لبلبة، أنا بحبك علشان أنتى فيكي شبه من ماما"، وتأثرت بشدة من كلامه الذي كان محقاً فيه، نظراً لوجود شبه بيني وبين الراحلة هالة فؤاد".