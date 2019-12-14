رغم أنهما لم يلتقيا سوى مرتين، إلا أن علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنانين لبلبة وهيثم أحمد زكي، الذي رحل عن دنيانا في7 نوفمبر، عن عمر ناهز 35 عاما.
لم تستطع الفنانة لبلبة استيعاب خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، فور إعلانه وظنت أنه مجرد شائعة، وقالت خلال حديثها لـ"الوطن"، "ظننتها شائعة قبل أن يتم تأكيد نبأ الوفاة، الذي أحزنني بشدة لأنه عاش حياته دون والديه، فأنا لم أره سوى مرتين، إحداهما وقت عزاء والده أحمد زكي، والثانية أثناء تواجدي في حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى".
وأضافت: "التقيته صدفة لأجده يقول لي: أنا بحبك قوي، فرددت عليه: وأنا كمان بحبك، ولكنه استكمل حديثه قائلاً: أنا مش بحبك علشان أنتي لبلبة، أنا بحبك علشان أنتى فيكي شبه من ماما"، وتأثرت بشدة من كلامه الذي كان محقاً فيه، نظراً لوجود شبه بيني وبين الراحلة هالة فؤاد".
كانت هذه تفاصيل خبر رغم تقابلهما مرتين فقط.. علاقة خاصة بين لبلبة وهيثم زكي: فيكي شبه من ماما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.