"الطفولة والأمومة" يتولى تأهيل الأم المعتدية على ابنها

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن توليه تأهيل وتقويم سلوك الأم صاحبة فيديو تعذيب طفلها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تقديم الحماية اللازمة والدعم النفسي للطفل المعتدى عليه، بناء على قرار النيابة العامة في هذه الواقعة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قرار نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، تضمن عرض الأم على مركز حماية الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لتلقي التأهيل اللازم لتقويم سلوكها لتصبح صالحة لتربية نجلها وتنشئته على احترام المبادئ والقيم الفضلى ليصبح فردا صالحا يفيد المجتمع.

وأضافت أن قرار النيابة تضمن أيضا تسليم الطفل لخبيرين "نفسي، واجتماعي" لإيداعه بإحدى دور الرعاية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتقديم الحماية المناسبة له لإخراجه من حالة الخطر وإعداد تقرير بحالته على وجه السرعة يتضمن ما تم من إجراءات ومدى أهلية الأم في حماية مصلحة الطفل والتي يقوم جوهرها على حق الطفل في الحماية القانونية والنمو السليم له، كما سيجري عرضه على أحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان ما إذا كان به أي إصابات.

وفى هذا الصدد توجهت "العشماوي" بالشكر للنيابة العامة على سرعة استجابتها المعهوده في البلاغ الذي تقدم به المجلس من خلال خط نجدة الطفل 16000، لضبط السيدة صاحبة الفيديو الذي أثار شعور المواطنين بالاستياء والغضب فور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بما قامت به الأم من سلوك شاذ إيذاء طفلها، مؤكدة أن المجلس سيقوم بتقديم كافة سبل الدعم للأم والطفل بما يسهم في إعادة تأهيلهم بالشكل الأمثل.

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وأشارت إلى أن هذه الواقعة أظهرت إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرة إلى أنه بناء على قانون الطفل وكتاب دوري النيابة العامة (7) 2018، طلبت النيابة العامة تقرير خط نجدة الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل.

وشددت على أن المجلس يتابع على مدار الـ 24 ساعة، ويرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليقوم بدوره على الفور بحماية أي طفل معرض للخطر.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان تقدم ببلاغ للنيابة العامة، أمس الجمعة، في واقعة انتشار فيديو مصور لسيدة تضرب طفلا وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته في العيش معه، حيث رصد خطة نجدة الطفل 16000، وحرر البلاغ رقم ( 8112) بتاريخ 13 ديسمبر 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، وبدوره أبلغ النيابة العامة التي تحركت على الفور باستدعاء الأب والذي تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره 5 سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.

كما أرسل المجلس القومي للطفولة والأمومة، محامٍ من وحدة الدعم القانوني لحضور التحقيقات مع الأب أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، لمتابعة سير التحقيقات، كما جرى إرسال أخصائي من خط نجدة الطفل مع رجال المباحث الذين قاموا على الفور بضبط السيدة صاحبة الفيديو والطفل.