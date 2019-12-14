تعرف على صلة القرابة بين شمس البارودي وغادة عادل

أثار ظهور الفنانة المُعتزلة شمس البارودي، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية جدلًا واسعًا، لا سيما بعد انتشار شائعات تُشير إلى عودتها للفن مرة أخرى.
وتصدرت "شمس" محركات البحث، بعد تداول صورة لها تتوسط عائلتها وبصحبة زوجها الفنان حسن يوسف، الذي ظهر بالجلباب.
"شمس" التي اعتزلت الفن، في منتصف الثمانينيات تقريبًا، تجمعها صلة قرابة بعدد من الفنانات، منهن غادة عادل.
في حوار تليفزيوني سابق لها، مع المُحاور مُفيد فوزي، كشفت غادة عادل، صلة القرابة التي تجمعها بـ"شمس"، وقالت إنها "خالتها".
ورغم تأكيدها خلال الحديث بأن خالتها تركت بصمة بارزة في مجال الفن، لكنها رفضت الحديث عنها: "أنا مش هتكلم عشان هي مش بتحب ده، هي قفلت الصفحة دي نهائي من حياتها، واعتزلت التمثيل خلاص".
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