رئيس "المؤسسة الروتارية": الاهتمام بالمرأة أهم أولوياتنا

قالت ميان رسلان رئيس الاتحاد النوعي لأندية الروتاري بمصر، رئيس لجنة المؤسسة الروتارية، إن المؤسسة دشنت مشروعات تنموية عديدة أسهمت في توصيل المياه للمنازل وتنمية القرى الأكثر احتياجا، إلى جانب دعم المشروعات التنموية للمرأة مثل التدريب على ماكينات الخياطة، وتزويد السيدات بماكينات خياطة.

جاء ذلك خلال فاعليات مؤسسة الروتاري المصرية، بحضور كلا من نائب رئيس الروتاري الدولي من نيچيريا السيد ينكا بابالولا، ميان رسلان رئيس الاتحاد النوعي لأندية الروتاري بمصر ورئيس لجنة المؤسسة الروتارية.

جدير بالذكر أن الروتاري الدولي هو منظمة خدميةً تضم نحو مليون ومائتي ألف متطوع من رجال الأعمال والسيدات والقادة المحترفين في جميع أنحاء العالم، لتقديم الخدمات الإنسانية والمساعدة في بناء النوايا الحسنة والسلام في المجتمعات.

وتأسس الروتاري في مصر عام 1929 من خلال نادي روتاري القاهرة، وأصبحت نوادي الروتاري في مصر الآن 122 ناديا، تضم نحو 2600 عضو يمثلون الاتحاد النوعي لأندية الروتاري في مصر الذي أنشئ بموجب القانون 14 لعام 2008 تحت إشراف وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية في غضون 90 عاما.

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قدم روتاري مصر الخدمات في مجموعة واسعة من مجالات التطوير، لخدمة المواطن المصري والأكثر احتياجًا.

وتعقد المؤسسة الروتارية بـ"روتاري مصر" ندوة سنوية لتقديم أنشطتها وشركائها في النجاح.

وتستضيف الندوة متحدثين يمثلون هيئات تضم كبار رجال الأعمال وجهات مصرفية وشركات دولية وجمعيات أهلية عملاقة، وهم جميعاً جهات داعمة للدولة في مشروعاتها القومية، حيث سيتحدثون عن استراتيجيتهم في تنمية المجتمع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية من خلال قنوات المسؤولية المجتمعية.