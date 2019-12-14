صور.. ريكي مارتن يتغزل في ابنته بالتبني: صاحبة أحلامي

نشر الفنان العالمي، ريكي مارتن، صورة للمرة الأولى لابنته "لوتشيا"، التي أعلن تبنيها هو وزوجه السوري، جوان يوسف، خلال الفترة الماضية.
وظهر "مارتن" عبر حسابه على الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يحمل طفلته بين يديه، وينظر إليها بمحبة وابتسامة، وعلق قائلًا: "إنها صاحبة أحلامي".
وكان "مارتن" أعلن في عدة مناسبات سابقة أنه يحب الأسرة الكبيرة، ويسعى لأسرة يكون فيها العديد من الأولاد مع زوجه السوري جوان يوسف، وهما سعيدان بعائلتهما، وكان ارتباطهما في العام 2016، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيًا.
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