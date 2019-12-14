أصغر رئيسة وزراء في العالم تكشف سر نجاحها

تعتبر الفنلندية سانا مارين، أصغر رئيس وزراء في العالم، فهي صاحبة الـ34 عامًا، ومع ذلك فهي لم تشعر بأنها "مثل أعلى".

فعقب يومين من تعيين "مارين" رئيسة للوزراء، وجدت نفسها كتفًا إلى كتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهما في قمة للاتحاد الأوروبي يحضرها قادة الدول الأعضاء السبع والعشرين، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وابتسمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في وجه مارين، وحضنتها بحرارة عندما التقتا في القمة ببروكسل.

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وقالت "مارين" في مقابلة: "لا أشعر بأني مثل أعلى.. ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعا بشر.. ما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعا عليها.. أعتقد أن كل واحد مهم".

وذكرت "مارين" التي بدأت العمل السياسي وهي في منتصف العشرينيات، أنها اهتمت بتغير المناخ وتملكها شعور "بأن الجيل الأكبر لا يوليها الاهتمام الكافي"، مشيرة إلى أن "السر وراء نجاحها هو العمل الجاد".

وأضافت "مارين" التي سترأس حكومة بها 13 وزيرة من بين وزراء مجموعهم 19 وزيرا، أنها ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين عن قرب، واسترسلت قائلة: "نحن أقوى معا.. ما من أحد منا يمكنه إيجاد الحلول وحده. أعتقد أن لدينا منصة وعلينا استخدامها".