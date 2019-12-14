إعلامية سعودية تتنقد الزواج التقليدي: بيعاملوا العروس مثل البطيخة

انتقدت الإعلامية السعودية لُجين عمران، طريقة الزواج التقليدية في المملكة، والتي لازالت متبعة لدى بعض الأسر السعودية.

وعبرت "عمران"، عن ذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من اختياره ويتعرف عليها لأول مرة في ليلة الزواج".

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وتابعت "عمران" انتقادها الزواج التقليدي في السعودية: "على أساس إنها بطيخة، طبعا هو وحظه، نفس الشي بالنسبة للعروس حظك نصيبك يا حبيبتي، وبعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا".

ولجين عمران، هي إعلامية سعودية عملت مقدمة برامج في عدة محطات، وزاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، على قناة "MBC"، واتسمت برامجها بالطابع الاجتماعي.